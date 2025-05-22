onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
14 Sene Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşlar 2025 Yılındaki Görüntüleri ile Yıllık Fotoğraflarını Karşılaştırdı

14 Sene Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşlar 2025 Yılındaki Görüntüleri ile Yıllık Fotoğraflarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.05.2025 - 19:15 Son Güncelleme: 22.05.2025 - 19:16

İçerik Devam Ediyor

Hayatımızın en canlı ve unutulmaz dönemi hiç şüphesiz okul yılları. Bu dönem, birçok kişi için hayatın en parlak ve en güzel zaman dilimini oluşturur. Okul yıllarında geçirdiğimiz zaman, hayatımızı şekillendiren deneyimlerle doludur ve bu nedenle bu dönem, birçok insanın kalbinde özel bir yere sahiptir. Yetişkinliğe geçip sorumluluklarımız arttığında her birimiz okul yıllarımıza dönmeyi istemişsizdir. 

14 sene sonra bir araya gelen okul arkadaşları, okul yıllıklarındaki görüntüleri ile bugünkü hallerini karşılaştırdı. O video izleyen herkesi kendi okul yıllarına götürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@derinucar/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Okul yılları, hayatın en değerli anılarını oluşturur ve bu anılar, bizim kim olduğumuzu ve hayatımızın hangi yönde ilerleyeceğini belirler.

Okul yılları, hayatın en değerli anılarını oluşturur ve bu anılar, bizim kim olduğumuzu ve hayatımızın hangi yönde ilerleyeceğini belirler.

Bu süre zarfında, hayatın en önemli derslerini öğreniriz ve bu dersler, bizi hayata hazırlar ve kişisel gelişimimizde önemli bir rol oynar. Fakat hepsinden önemlisi de her birimize dostluk ve arkadaşlık konusunda çok şey öğretir. Pek çoğumuzun en yakın arkadaşları hala okul arkadaşlarıdır. Hayatımızın pek çok dönüm noktası ya da değerli anısında onların izi vardır.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın