14 Sene Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşlar 2025 Yılındaki Görüntüleri ile Yıllık Fotoğraflarını Karşılaştırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@derinucar/vid...
Hayatımızın en canlı ve unutulmaz dönemi hiç şüphesiz okul yılları. Bu dönem, birçok kişi için hayatın en parlak ve en güzel zaman dilimini oluşturur. Okul yıllarında geçirdiğimiz zaman, hayatımızı şekillendiren deneyimlerle doludur ve bu nedenle bu dönem, birçok insanın kalbinde özel bir yere sahiptir. Yetişkinliğe geçip sorumluluklarımız arttığında her birimiz okul yıllarımıza dönmeyi istemişsizdir.
14 sene sonra bir araya gelen okul arkadaşları, okul yıllıklarındaki görüntüleri ile bugünkü hallerini karşılaştırdı. O video izleyen herkesi kendi okul yıllarına götürdü.
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Okul yılları, hayatın en değerli anılarını oluşturur ve bu anılar, bizim kim olduğumuzu ve hayatımızın hangi yönde ilerleyeceğini belirler.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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