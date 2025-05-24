Akıma Bir Market de Katıldı: Açık Bırakılan Dolap Kapaklarını Kapatan Müşteriye Yağ Hediye Edildi

Geçtiğimiz günlerde okullarda bir sosyal deney başlamıştı. Yere bırakılan çöpü hangi öğrencilerin alacağı test edilmiş, hatta bir okulda yerdeki çöpü alan öğrenciye tablet hediye edilmişti. Benzer bir deneyi bir market de yaptı.
Bir market çalışanı, dondurma dolaplarının kapağını açık bıraktı. Kapakların açık olduğunu fark eden bir müşteri durumdan habersiz kapakları kapattı. Bu hareketi kendisine bir bidon yağ kazandırdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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