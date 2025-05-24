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Akıma Bir Market de Katıldı: Açık Bırakılan Dolap Kapaklarını Kapatan Müşteriye Yağ Hediye Edildi

Akıma Bir Market de Katıldı: Açık Bırakılan Dolap Kapaklarını Kapatan Müşteriye Yağ Hediye Edildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.05.2025 - 16:55

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Geçtiğimiz günlerde okullarda bir sosyal deney başlamıştı. Yere bırakılan çöpü hangi öğrencilerin alacağı test edilmiş, hatta bir okulda yerdeki çöpü alan öğrenciye tablet hediye edilmişti. Benzer bir deneyi bir market de yaptı. 

Bir market çalışanı, dondurma dolaplarının kapağını açık bıraktı. Kapakların açık olduğunu fark eden bir müşteri durumdan habersiz kapakları kapattı. Bu hareketi kendisine bir bidon yağ kazandırdı.

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Gündelik yaşantımızda karşılaştığımız, sorumluluğumuzda olmayan ancak müdahale etme gereği hissettiğimiz durumlar, insani niteliğimizi yansıtır.

Gündelik yaşantımızda karşılaştığımız, sorumluluğumuzda olmayan ancak müdahale etme gereği hissettiğimiz durumlar, insani niteliğimizi yansıtır.

Yere düşmüş bir çöpü yerden kaldırmak, suyun boşa akmasını önlemek için açık unutulan bir musluğu kapatmak, gibi basit hareketler aslında büyük etkiler yaratabilir. Bu gibi küçük eylemler, toplumda pozitif bir etki yaratır ve çevremizdeki insanları da aynı şekilde hareket etmeye teşvik eder. Bu durumlar, aslında bireysel olarak ne kadar küçük olursak olalım, toplumda büyük bir fark yaratabileceğimizi gösterir. Bu nedenle, her birimizin bu tür durumlarda sorumluluk alması ve harekete geçmesi önemlidir.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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