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Kayseri'de Öğrencilere Sosyal Deney Yapıldı: Çocuklar Bayrağın Yere Düşmesine İzin Vermedi

Kayseri'de Öğrencilere Sosyal Deney Yapıldı: Çocuklar Bayrağın Yere Düşmesine İzin Vermedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 20:17

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Talas Belediyesi, Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Bu deneyde öğrencilerin bayrağa olan saygıları test edildi. Okula asılan dev bayrağın ipi, öğrencilerin önünde gevşetildi. Durumu fark eden öğrenciler koşarak bayrağı yakalamaya çalıştı. O deney sosyal medyada beğeni topladı.

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Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'yla Samsun'a ulaştığı ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı bu anlamlı günün yıldönümünü kutluyoruz.

Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'yla Samsun'a ulaştığı ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı bu anlamlı günün yıldönümünü kutluyoruz.

Atatürk'ün genç nesillere armağanı olan bu özel gün, ülkenin dört bir yanında farklı etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Özellikle ortaokul ve liselerden, birbirinden anlamlı görüntüler geliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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