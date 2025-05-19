Kayseri'de Öğrencilere Sosyal Deney Yapıldı: Çocuklar Bayrağın Yere Düşmesine İzin Vermedi

Talas Belediyesi, Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir sosyal deney gerçekleştirdi. Bu deneyde öğrencilerin bayrağa olan saygıları test edildi. Okula asılan dev bayrağın ipi, öğrencilerin önünde gevşetildi. Durumu fark eden öğrenciler koşarak bayrağı yakalamaya çalıştı. O deney sosyal medyada beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru'yla Samsun'a ulaştığı ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı bu anlamlı günün yıldönümünü kutluyoruz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın