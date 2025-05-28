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Bir Kadın Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Uygulamasını Eleştirdi: "Bir Haftalık Diyetisyen Listesi 6 Bin TL"

Bir Kadın Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Uygulamasını Eleştirdi: "Bir Haftalık Diyetisyen Listesi 6 Bin TL"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.05.2025 - 16:33 Son Güncelleme: 28.05.2025 - 16:34

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Bildiğiniz üzere Sağlık Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulama ile sokakta insanlar tartılıyor, boyları ölçülüyor ve vücut kitle indekslerine bakılıyor. Böylelikle artan obezitenin önüne geçmek amaçlanıyor. Peki kilo vermek yalnızca kişinin sağlık durumu ya da iradesi ile mi ilgili?

'zevimmmmm' isimli içerik üreticisi, kilo verme meselesini ekonomi açısından ele aldı. Yaptığı tespitler ise beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sevim Sarp öncelikle protein fiyatlarından ve sebzelerdeki pestisitten bahsetti.

Sevim Sarp öncelikle protein fiyatlarından ve sebzelerdeki pestisitten bahsetti.

Kilo vermek için tüketmemiz gereken bu iki temel besin grubuna da erişimin zorluğuna dikkat çeken kadın diyetisyen ücretlerine de değindi. Ortalama bir diyet listesindeki 1 haftalık yiyeceğin yaklaşık 6 bin'i bulduğu düşünülünce kilo verme meselesinin aslında zannedildiğinden daha karmaşık olduğu net bir şekilde görüldü. 'İnsanları sokakta durdurup tartacağınıza, 'Nasıl proteine erişebilirler?', 'Nasıl ekonomiyi daha iyi hale getirebiliriz?' bunların üzerine yoğunlaşılmalı diyen Sarp'ın sözleri beğeni topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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