Bir Kadın Sağlık Bakanlığı'nın Yeni Uygulamasını Eleştirdi: "Bir Haftalık Diyetisyen Listesi 6 Bin TL"

Kilo vermek için tüketmemiz gereken bu iki temel besin grubuna da erişimin zorluğuna dikkat çeken kadın diyetisyen ücretlerine de değindi. Ortalama bir diyet listesindeki 1 haftalık yiyeceğin yaklaşık 6 bin'i bulduğu düşünülünce kilo verme meselesinin aslında zannedildiğinden daha karmaşık olduğu net bir şekilde görüldü. 'İnsanları sokakta durdurup tartacağınıza, 'Nasıl proteine erişebilirler?', 'Nasıl ekonomiyi daha iyi hale getirebiliriz?' bunların üzerine yoğunlaşılmalı diyen Sarp'ın sözleri beğeni topladı.