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6 Şubat Depreminde Kolunu Kaybeden Kadın Yaşadığı İlginç Hissi Anlattı: "Kendisi Yok Hissi Var"

6 Şubat Depreminde Kolunu Kaybeden Kadın Yaşadığı İlginç Hissi Anlattı: "Kendisi Yok Hissi Var"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 10:33

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6 Şubat 2023'de ülkemiz bir felaketi yaşadı. Art arda yaşanan Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, 11 ilimizi birden etkiledi. O günden bugüne bölgede hala yaralar sarılmaya çalışılıyor. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz o felakette, birçok vatandaşımız da uzuvlarını kaybetti. 

6 Şubat'ta günlerce enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Emine Akgül Barutçu'da Ampute edilen vatandaşlarımızdan biri. Kendisi Ampute edilen kolu ile yaşadığı ilginç hissi anlattı. Olmayan kolunun kaşındığını hissettiğini söyleyen kadın 'Ben nereyi kaşıyacağım şimdi' diyerek yaşadığı durumu özetledi.

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Fantom ağrı, tıbbi literatürde sıklıkla karşılaşılan ve üzerinde çokça durulan bir konu.

Fantom ağrı, tıbbi literatürde sıklıkla karşılaşılan ve üzerinde çokça durulan bir konu.

Vücudun belirli bir bölümünün kaybından sonra o bölgeden kaynaklanan ağrı hissi, fantom ağrı olarak tanımlanır. Bu durum, genellikle amputasyon sonrası görülür. Ampute edilen bölgenin hala var olduğu ve ağrı çektiği hissi, bu durumun en belirgin özelliğidir. Fantom ağrı, tıp dünyasında hala tam olarak çözülemeyen ve üzerinde araştırmaların devam ettiği bir konudur. Bu ağrının neden olduğu rahatsızlık ve yaşam kalitesini düşüren etkileri, bu konunun önemini daha da artırıyor. Bazıları bu sebeple dayanılamayacak ağrılar çekebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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