İzmir'deki Grev Devam Ediyor: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Çöpleri Topladı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan işçilerin grevde olması sebebiyle özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da biriken çöpler çevreyi rahatsız edince Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahaya indi. Eldivenleri takarak çöp toplayan Başkan Tugay ile kendisine engel olmaya çalışan DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül arasında tartışma yaşandı.
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İzmir’de 29 Mayıs’tan bu yana işçi grevi devam ediyor.
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geri adım atmadı, sahaya indi, çöpleri topladı.
Cemil Tugay ile Ercan Gül tartıştı!
Cemil Tugay: “Grev hakkınıza saygılıyım ama…”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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