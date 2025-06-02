İzmir'deki Grev Devam Ediyor: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Çöpleri Topladı

Çöp poşetlerini kamyona yükleyen Başkan Tugay, bir süre sonra yanlarına gelen DİSK Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül ile tartıştı. Tugay, 'Buraya ne yapmaya geldiniz? Siz bu çöpün toplanmasına engel olamazsın. Böyle bir hakkınız yok. Israr etmeyin. Bu çöp buradan kalkacak. Bu çöp buradayken bu kent sağlıklı bir yaşam süremez. Siz buraya kavga etmeye mi geldiniz? Çöpü burada tutarak mı ekmeğinizi koruyorsunuz? Grev yapan insan evine gider. Buraya karışamazsınız' dedi.

DİSK Genel İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül de, 'Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Başka bir amacımız yok' ifadelerini kullandı.

Tartışmaya şahit olan esnaf da sendika yetkililerine tepki göstererek, 'Biz mekan sahibiyiz, burada çöp istemiyoruz' dedi. Başkan Tugay, sendika görevlilerine 'Sizin yapacağınız işi ben yapıyorum' diyerek, vatandaşlarla birlikte çöp toplamaya devam etti.