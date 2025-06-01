onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir'deki İşçi Grevini Eleştirip "İşçi Olmayı Düşünüyorum" Diyen Profesöre Tepki Yağıyor

İzmir'deki İşçi Grevini Eleştirip "İşçi Olmayı Düşünüyorum" Diyen Profesöre Tepki Yağıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 15:53

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, greve gitme kararı aldı. İzmir'in çeşitli noktalarında başlayan ve farklı hizmetleri kapsayan grev, dördüncü gününde de devam ediyor. İşçiler, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle greve başladıklarını ve 'sadece fazla ücret almak için değil, adalet ve eşitlik istedikleri için' grevi sürdürdüklerini açıklıyor. 

Sosyal medyada işçilerin grevine tepki gösteren bir profesöre ise tepki yağıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dört gündür grevdeler.

Dört gündür grevdeler.
www.aa.com.tr

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı  iştiraklerde çalışan işçiler, 28 Mayıs gecesi greve gitme kararı aldı. Toplu iş görüşmelerinde sonuç çıkmaması üzerine grev kararı alan işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde toplanarak 'İş, ekmek, adalet', 'Sadaka değil toplu sözleşme', 'Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz' sloganları attı.

Dördüncü gününde de devam eden grevde işçiler adına konuşan Şube Başkanı Ercan Gül, halkla karşı karşıya getirildiklerini belirtti. Artık can güvenliklerinin kalmadığını söyleyen Gül, grevin ise sadece fazla ücret için değil, adalet ve eşitlik istedikleri için de yapıldığını açıkladı.

"Aynı iş yerinde çalıştığımız, aynı işi yaptığımız arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz."

"Aynı iş yerinde çalıştığımız, aynı işi yaptığımız arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz."

Grevin başlamasının ardından sosyal medyada işçilerin talep ettiği ücretlere dair farklı iddialar ortaya atıldı. Kimileri işçilerin 80 bin lira istediğini kimileri ise 100 bin lira istediğini iddia etti.

Açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Sedat Kenar ise 80 bin veya 100 bin lira istemediklerini, 'Aynı iş yerinde çalıştıkları ve aynı işi yaptıkları mesai arkadaşlarıyla aynı ücreti almak istediklerini' belirtti. Kenar, 'Biz hem haklarımızı korumak, hem de insanca yaşanacak için bir ücret talep ediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada dolaşan farklı maaş taleplerini gören bir profesör ise tepki gösterdi.

Sosyal medyada dolaşan farklı maaş taleplerini gören bir profesör ise tepki gösterdi.
twitter.com

'Ben profesörlüğü bırakıp İzmir'de belediye işçisi olmayı düşünüyorum, ne dersiniz?'

İşini bırakmayı düşünen profesöre farklı fikirler sunuldu;

İşini bırakmayı düşünen profesöre farklı fikirler sunuldu;
twitter.com

Bence bırakmayın hocam, bu kafayla ne güzel profesör olmuşsunuz işte.

Zira, işçi olsanız park sulamak için elinize hortum bile vermezler.

Profesörün bile yoksulluk sınırı altında ücret almasına isyan etmek yerine, işçinin buna isyan etmesine içerlenen, belediye işçisini yoksulluk sınırında bir ücrete bile layık görmeyen bir kafayla akademide işgal ettiğiniz yer yeterince büyük bir problemmiş zaten. Bari işçilerden uzak durun.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Almanya'daki doçent ve hasta bakıcı/çöpçü maaşlarını karşılaştıralım 👇🏻

Almanya'daki doçent ve hasta bakıcı/çöpçü maaşlarını karşılaştıralım 👇🏻
twitter.com

Profesör, aldığı tepkilerin ardından ise paylaşımını silme kararı aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın