İzmir'deki İşçi Grevini Eleştirip "İşçi Olmayı Düşünüyorum" Diyen Profesöre Tepki Yağıyor

Grevin başlamasının ardından sosyal medyada işçilerin talep ettiği ücretlere dair farklı iddialar ortaya atıldı. Kimileri işçilerin 80 bin lira istediğini kimileri ise 100 bin lira istediğini iddia etti.

Açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Sedat Kenar ise 80 bin veya 100 bin lira istemediklerini, 'Aynı iş yerinde çalıştıkları ve aynı işi yaptıkları mesai arkadaşlarıyla aynı ücreti almak istediklerini' belirtti. Kenar, 'Biz hem haklarımızı korumak, hem de insanca yaşanacak için bir ücret talep ediyoruz.' açıklamasında bulundu.