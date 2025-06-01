İzmir'deki İşçi Grevini Eleştirip "İşçi Olmayı Düşünüyorum" Diyen Profesöre Tepki Yağıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, greve gitme kararı aldı. İzmir'in çeşitli noktalarında başlayan ve farklı hizmetleri kapsayan grev, dördüncü gününde de devam ediyor. İşçiler, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle greve başladıklarını ve 'sadece fazla ücret almak için değil, adalet ve eşitlik istedikleri için' grevi sürdürdüklerini açıklıyor.
Sosyal medyada işçilerin grevine tepki gösteren bir profesöre ise tepki yağıyor.
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Dört gündür grevdeler.
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"Aynı iş yerinde çalıştığımız, aynı işi yaptığımız arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz."
Sosyal medyada dolaşan farklı maaş taleplerini gören bir profesör ise tepki gösterdi.
İşini bırakmayı düşünen profesöre farklı fikirler sunuldu;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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