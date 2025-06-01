Türkiye'de Üretilen Ürünlerin Türkiye'deki ve Almanya'daki Satış Fiyatı Sizi Düşündürecek
Enflasyon kelimesine son birkaç yıldır hepimiz aşinayız. Bir ürünü bir kez daha satın almak istediğinizde, aynı fiyatı ödemeniz pek de mümkün görünmüyor. Peki bu durum, ülkeler arasında değişiyor olabilir mi? Örneğin Türkiye'deki ve Almanya'daki aynı ürün, acaba farklı fiyatlardan mı satılıyor?
Bu sorulara cevabımız maalesef evet. Sefa Yılmaz isimli bir Instagram kullanıcısı, Türk markaların ürünlerinin Almanya'da daha ucuza satıldığını kanıtladı.
Kaynak: Sefa Yılmaz
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Kısa ama düşündüren bir hikaye.
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Türkiye'deki alışveriş için euro bazında toplam 18 euro ödendi.
Almanya'da yapılan birebir aynı alışveriş için ise toplamda 10 euro 27 cent ödendi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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