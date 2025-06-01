Türkiye'de Üretilen Ürünlerin Türkiye'deki ve Almanya'daki Satış Fiyatı Sizi Düşündürecek

Enflasyon kelimesine son birkaç yıldır hepimiz aşinayız. Bir ürünü bir kez daha satın almak istediğinizde, aynı fiyatı ödemeniz pek de mümkün görünmüyor. Peki bu durum, ülkeler arasında değişiyor olabilir mi? Örneğin Türkiye'deki ve Almanya'daki aynı ürün, acaba farklı fiyatlardan mı satılıyor?

Bu sorulara cevabımız maalesef evet. Sefa Yılmaz isimli bir Instagram kullanıcısı, Türk markaların ürünlerinin Almanya'da daha ucuza satıldığını kanıtladı.

Kaynak: Sefa Yılmaz