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Türkiye'de Üretilen Ürünlerin Türkiye'deki ve Almanya'daki Satış Fiyatı Sizi Düşündürecek

Türkiye'de Üretilen Ürünlerin Türkiye'deki ve Almanya'daki Satış Fiyatı Sizi Düşündürecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 12:09

Enflasyon kelimesine son birkaç yıldır hepimiz aşinayız. Bir ürünü bir kez daha satın almak istediğinizde, aynı fiyatı ödemeniz pek de mümkün görünmüyor. Peki bu durum, ülkeler arasında değişiyor olabilir mi? Örneğin Türkiye'deki ve Almanya'daki aynı ürün, acaba farklı fiyatlardan mı satılıyor?

Bu sorulara cevabımız maalesef evet. Sefa Yılmaz isimli bir Instagram kullanıcısı, Türk markaların ürünlerinin Almanya'da daha ucuza satıldığını kanıtladı.

Kaynak: Sefa Yılmaz

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Kısa ama düşündüren bir hikaye.

Kısa ama düşündüren bir hikaye.

Sefa Yılmaz isimli bir Instagram kullanıcısı, Türkiye'de üretilen ve marketlerimizde satılan bir ürünün fiyatıyla, aynı ürünün Almanya'daki fiyatını karşılaştırdı. 

Bugüne kadar kulaktan kulağa duyduğumuz 'aynı ürünler yurt dışında daha ucuz' efsanesi de böylece kanıtlanmış oldu.

Türkiye'deki alışveriş için euro bazında toplam 18 euro ödendi.

Türkiye'deki alışveriş için euro bazında toplam 18 euro ödendi.

Türk markalı iki adet ton balığı ve 400 gram kuru incir satın alındı. Bu üç ürün için euro bazında toplam 18 euro ödendi. Daha sonra aynı ürünler, 2 bin 500 km uzağa yani Almanya'ya götürüldü.

Almanya'daki raflarda Türkiye'den getirilen birebir aynı ürünler vardı. Marka, ambalaj, gramaj...Aklınıza gelebilecek her şey aynı! 

Fiyatlar hariç.

Almanya'da yapılan birebir aynı alışveriş için ise toplamda 10 euro 27 cent ödendi.

Almanya'da yapılan birebir aynı alışveriş için ise toplamda 10 euro 27 cent ödendi.

Aynı ürünleri Türkiye'de satın alan Hasan 6,09 + 5,89 + 6,47 ile 18,45 Euro öderken Almanya'da satın alan Hans ise 3,29 + 2,99 + 3,99 ile 10,27 Euro ödedi. Almanya'daki alışveriş yüzde 44 daha ucuza gelmiş oldu.

Üstelik bu ürünlerin Türkiye'de, Türklerin emeğiyle üretilmiş olması da cabası.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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