"Tarhana İçenler Felsefeden Anlamaz" Sözleriyle Goygoycuların Hedefi Olan Dücane Cündioğlu'ndan Açıklama
Dücane Cündioğlu, YouTube hesabında 'Çorbacılar, Dürümcüler ve Baba Katli' isimli bir yayın gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda kurduğu 'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kur'an'ı anlayamazlar.' cümlesiyle kafaları karıştıran Cündioğlu bu kez de 'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' dedi.
Cündioğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada goygoycuların hedefi olmaktan kaçamadı. Herkesin kafasında bambaşka bir senaryo canlandı! Peki Cündioğlu, o sözleriyle aslında ne anlatmak istemişti?
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Dücane Cündioğlu, YouTube'daki canlı yayınında kurduğu cümlelerle sosyal medyanın gündemine geldi.
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Cündioğlu, bir de X'te paylaşım yaptı. Fakat tahmin edeceğiniz üzere, burada bir ironi söz konusu.
İroniye ironiyle cevap verenler aldı eline sazını.
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"Dürüm yemenin, tarhana çorbası içmenin felsefeyle ne alakası var, beyinsiz!"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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