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"Tarhana İçenler Felsefeden Anlamaz" Sözleriyle Goygoycuların Hedefi Olan Dücane Cündioğlu'ndan Açıklama

"Tarhana İçenler Felsefeden Anlamaz" Sözleriyle Goygoycuların Hedefi Olan Dücane Cündioğlu'ndan Açıklama

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 11:21

Dücane Cündioğlu, YouTube hesabında 'Çorbacılar, Dürümcüler ve Baba Katli' isimli bir yayın gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda kurduğu 'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kur'an'ı anlayamazlar.' cümlesiyle kafaları karıştıran Cündioğlu bu kez de 'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' dedi

Cündioğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada goygoycuların hedefi olmaktan kaçamadı. Herkesin kafasında bambaşka bir senaryo canlandı! Peki Cündioğlu, o sözleriyle aslında ne anlatmak istemişti?

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Dücane Cündioğlu, YouTube'daki canlı yayınında kurduğu cümlelerle sosyal medyanın gündemine geldi.

Dücane Cündioğlu, YouTube'daki canlı yayınında kurduğu cümlelerle sosyal medyanın gündemine geldi.

Yazar kimliğiyle tanınan Cündioğlu, geçtiğimiz yıllarda 'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kur'an'ı anlayamazlar. Hamburger yiyip kola içmekle Kur'an anlaşılmaz' demişti. Fakat bu sözler, uzunca bir videodan kırpılarak sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Bugün, bu sözlerinin anlaşılmadığını söyleyen isim, şimdi ise 'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' dedi. Gelin görün ki bu sözlerin anlaşıldığını söylemek de pek mümkün değil.

Cündioğlu, bir de X'te paylaşım yaptı. Fakat tahmin edeceğiniz üzere, burada bir ironi söz konusu.

Cündioğlu, bir de X'te paylaşım yaptı. Fakat tahmin edeceğiniz üzere, burada bir ironi söz konusu.
twitter.com

Cündioğlu'nun kastettiği aslında dürüm ve tarhana değil. Gelin görün ki bu sözler sosyal medyada goygoy malzemesi olmaktan kaçamadı.

İroniye ironiyle cevap verenler aldı eline sazını.

İroniye ironiyle cevap verenler aldı eline sazını.
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"Dürüm yemenin, tarhana çorbası içmenin felsefeyle ne alakası var, beyinsiz!"

"Dürüm yemenin, tarhana çorbası içmenin felsefeyle ne alakası var, beyinsiz!"

Dücane Cündioğlu, canlı yayında yaptığı açıklamayla bu sözlerine açıklık getirdi. Elbette kastedilenin tarhana çorbası ve dürüm olmadığını söyleyen Cündioğlu, 'Dedim ama hangi manasıyla dedim.' diyerek izleyenlerin sorgulamasını istiyor.

Geçmiş videolarını da izleyen Cündioğlu, o sözlerinin ardından 'Ciddiye almayın' dediğini de belirtiyor. :)

Dücane Cündioğlu'nun videosunun tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Peki sizce burada kastedilen nedir?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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