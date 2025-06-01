"Tarhana İçenler Felsefeden Anlamaz" Sözleriyle Goygoycuların Hedefi Olan Dücane Cündioğlu'ndan Açıklama

Dücane Cündioğlu, YouTube hesabında 'Çorbacılar, Dürümcüler ve Baba Katli' isimli bir yayın gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıllarda kurduğu 'Kuru fasulye-pilav yemeyenler, ayran içmeyenler Kur'an'ı anlayamazlar.' cümlesiyle kafaları karıştıran Cündioğlu bu kez de 'Tarhana çorbası içip dürüm yiyenlerin felsefeyle bir işi olmaz' dedi.

Cündioğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada goygoycuların hedefi olmaktan kaçamadı. Herkesin kafasında bambaşka bir senaryo canlandı! Peki Cündioğlu, o sözleriyle aslında ne anlatmak istemişti?