Canlı Yayında Gerginlik: Cemil Tugay "Grev Kırıcı" Sözüne Sinirlendi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde DİSK’e bağı işçiler greve çıkmıştı. 23 bin işçinin düzenlediği grev nedeniyle Başkan Cemil Tugay, dün akşam saatlerinde bazı vatandaşlarla birlikte çöp toplamıştı.
Tele 1 yayına katılan Cemil Tugay, kendisi için söylenen “grev kırıcı” sözlerine sinirlendi. Tugay ile gazeteci İnan Demirel arasında gerginlik yaşandı.
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İzmir’de DİSK’e bağlı belediye işçileri “eşit işe eşit ücret” talebiyle greve başlamıştı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay da dün akşam saatlerinde bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlarla sokaklarda biriken çöpleri toplamıştı.
Canlı yayında yaşanan gergin anlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Sn başkan çözüm ve uzlaşma arayışı içinde iyiniyetli yaklaşım öneriyor.Asgari müşterekte buluşmak lazım...... Allah kolaylıklar versin.....
82.000 maaş talebi çok değil mi ev sahipleriniz size yedirir mi o parayı
bu disk asgari ücret veren akp'li belediyelerde neden hiçbir şey yapamıyor.. çöplerin alınmasını engellemek, bizim mevzimiz gibi kelimeler kullanmak!!! başka... Devamını Gör