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Hayatını Kaybeden Sena Düzgün'ün 'Mezarıma Gelmesin' Dediği Araştırma Görevlisi Üniversiteden Uzaklaştırıldı

Hayatını Kaybeden Sena Düzgün'ün 'Mezarıma Gelmesin' Dediği Araştırma Görevlisi Üniversiteden Uzaklaştırıldı

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2025 - 19:58

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün ölümü sonrasında işaret ettiği üniversitede araştırma görevlisi olan Murat P. görevinden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması ise sürüyor.

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Üniversite öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini koruyor.

Üniversite öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini koruyor.

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde cansız olarak bulunan Düzgün’ün “Mezarıma gelmesin” dediği araştırma görevlisi Murat P. ile ilgili üniversiteden açıklama geldi.

Murat P. görevden uzaklaştırıldı.

Murat P. görevden uzaklaştırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir.  Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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