Hayatını Kaybeden Sena Düzgün'ün 'Mezarıma Gelmesin' Dediği Araştırma Görevlisi Üniversiteden Uzaklaştırıldı

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün vefatı dolayısıyla Üniversitemiz, Emniyet Müdürlüğü ve Savcılık tarafından durum ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma süreci devam etmektedir. Söz konusu iddiaların üniversitemiz etik değerleri ve kamu hizmetine olan sorumluluğumuzla bağdaşmaması nedeniyle, Rektörlüğümüz tarafından ivedilikle soruşturma başlatılmış ve ilgili öğretim elemanı görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.