Hayatını Kaybeden Sena Düzgün'ün 'Mezarıma Gelmesin' Dediği Araştırma Görevlisi Üniversiteden Uzaklaştırıldı
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Nur Sena Düzgün’ün ölümü sonrasında işaret ettiği üniversitede araştırma görevlisi olan Murat P. görevinden uzaklaştırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması ise sürüyor.
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Üniversite öğrencisi Nur Sena Düzgün’ün hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini koruyor.
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Murat P. görevden uzaklaştırıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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