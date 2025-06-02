Erken Seçim İsteyenler Çoğunlukta: CHP Seçim Anketinde Yine İlk Sırada!
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında vatandaşlar yayınlanan seçim anketlerini daha fazla merak etmeye başladı.
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CHP yine önde çıktı.
Erken seçim sorusuna verilen cevaplar ise şöyle oldu. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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