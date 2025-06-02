Erken Seçim İsteyenler Çoğunlukta: CHP Seçim Anketinde Yine İlk Sırada!

Di-En Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı. 2 bin 282 kişinin katıldığı ankette CHP yüzde 36,8 oy oranına ulaşarak birinci parti oldu. AKP ise yüzde 27,1’lik oranla ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 64,6’sı erken seçim olması gerektiğini ifade etti.