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Erken Seçim İsteyenler Çoğunlukta: CHP Seçim Anketinde Yine İlk Sırada!

Erken Seçim İsteyenler Çoğunlukta: CHP Seçim Anketinde Yine İlk Sırada!

Seçim Anketi
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2025 - 17:14

Di-En Araştırma tarafından yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı. 2 bin 282 kişinin katıldığı ankette CHP yüzde 36,8 oy oranına ulaşarak birinci parti oldu. AKP ise yüzde 27,1’lik oranla ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 64,6’sı erken seçim olması gerektiğini ifade etti.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında vatandaşlar yayınlanan seçim anketlerini daha fazla merak etmeye başladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında vatandaşlar yayınlanan seçim anketlerini daha fazla merak etmeye başladı.

Di-En Araştırma tarafından Mayıs ayında yapılan anketin sonuçları açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Tekirdağ, Konya, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Van’da yapılan ankete 2 bin 282 kişi katıldı.

Ankete katılanların yüzde 72,8’lik kısmı “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna “Ekonomik kriz” olarak cevap verdi.

CHP yine önde çıktı.

CHP yine önde çıktı.

Ankete katılanların yüzde 36,8’lik kısmı milletvekili seçimlerinde oyunu CHP’ye vereceğini söylerken, AKP ise yüzde 27,1 oranla ikinci sırada yer aldı.

Ayrıca ankette DEM Parti yüzde 8,7, MHP yüzde 7,1, İyi Parti ise 6,9 oy oranına ulaştı.

Erken seçim sorusuna verilen cevaplar ise şöyle oldu. 👇

Erken seçim sorusuna verilen cevaplar ise şöyle oldu. 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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