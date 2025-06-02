Annenin İfadesi Ortaya Çıktı: Bebeğini Hastaneden Kaçırarak Ölüme Terk Etmişti

Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğini doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine yattığını söyleyen A.Ç., 'Doğum yaptıktan sonra yasal olarak 24 saat hastanede kalmam gerekiyordu. Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirmek bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastanede dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp evime geldim. Bebek önceleri emiyordu; ancak bir süre sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmedi. Öldüğünü sandım. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa gittim. Dana sonra bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra hayatıma devam ettim' diye konuştu.

Öte yandan, bebeğin babası olduğu öne sürülen S.A.'nın ise ifadesinde bebekten hiç haberi olmadığını iddia ettiği, sevgilisi A.Ç.'yi ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmediğini öne sürdüğü öğrenildi.