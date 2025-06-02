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Annenin İfadesi Ortaya Çıktı: Bebeğini Hastaneden Kaçırarak Ölüme Terk Etmişti

Annenin İfadesi Ortaya Çıktı: Bebeğini Hastaneden Kaçırarak Ölüme Terk Etmişti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2025 - 16:32

İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir mezarlıkta cansız olarak bulunan henüz yeni doğmuş bebeğin 20 yaşındaki annesi A.Ç. ile babası S.A gözaltına alındı.

Doğumdan sonra 24 saat dolmadan bebeğini hastaneden kaçıran anne ifadesinde neler olduğunu anlattı. Ayrıca annenin hastaneden kaçış anları da kameralar tarafından kaydedildi.

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Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda bulunan hayatını kaybetmiş bebek ile ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda bulunan hayatını kaybetmiş bebek ile ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda bebeğin annesinin 20 yaşında A.Ç olduğunu tespit etti, anne Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. da Arnavutköy'de yakalandı. 

Haklarında Kasten Öldürme Suçundan işlem yapılan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

“Onu doğurup bakabileceğini düşündüm”

“Onu doğurup bakabileceğini düşündüm”

Gözaltına alınan A.Ç.'nin polisteki ifadesi ortaya çıktı. 

İfadesinde ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşadığını 2018 yılında babasını kaybettiğini söyleyen A.Ç., 'Babam öldükten sonra tüm ailem memlekete geri döndü. Ben de geri dönecektim. Ama üniversite sınavında Türkçe öğretmenliğini kazanınca İstanbul'da kaldım. Özel bir üniversiteye kaydımı yaptırdım. Ailem bana para gönderiyor destek oluyordu. Bir süre önce S.A. tanıştık. Birliktelik yaşadık. Bir süre sonra aramız bozuldu. Ondan ayrıldıktan sonra süre sonra hamile olduğumu fark ettim. Çocuğumu aldırmayı düşündüm. Ancak daha sonra onu doğurup bakabileceğim aklıma geldi. Aileme de bir şekilde kabul ettirmeyi düşündüm' dedi.

Hastanede dolaşıyor gibi yaparak bebeği kaçırmış.

Hastanede dolaşıyor gibi yaparak bebeği kaçırmış.

Normal bir hamilelik geçirdikten sonra bebeğini doğurmak için Arnavutköy Devlet Hastanesine yattığını söyleyen A.Ç., 'Doğum yaptıktan sonra yasal olarak 24 saat hastanede kalmam gerekiyordu. Ancak hastanede duramadım. Bebeğimi emzirmek bahanesiyle yanıma aldıktan sonra, hastanede dolaşıyor gibi yaparak bebekle birlikte dışarı çıkıp evime geldim. Bebek önceleri emiyordu; ancak bir süre sonra emmez oldu. Bir süre sonra hiç hareket etmedi. Öldüğünü sandım. Babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa gittim. Dana sonra bebeğimi oraya bıraktım. Bıraktığımda ölmüştü. Sonra hayatıma devam ettim' diye konuştu.

Öte yandan, bebeğin babası olduğu öne sürülen S.A.'nın ise ifadesinde bebekten hiç haberi olmadığını iddia ettiği, sevgilisi A.Ç.'yi ayrıldıktan sonra bir daha hiç görmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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futboltopu20

sorumsuz adam hamile bırakıyor sonra bir daha hiç uğramıyor yanına

Pelda

Sevişmeyi becerirken doğru düzgün korunmayı da becerseydiniz keşke! Böylesi sorumsuz ve insanlıktan çıkmış mahlukatların üremesi zarar, ziyan.

Norris

Anne babalık icin ehliyet gerekli gercekten