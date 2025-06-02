Annenin İfadesi Ortaya Çıktı: Bebeğini Hastaneden Kaçırarak Ölüme Terk Etmişti
İstanbul Arnavutköy’de bulunan bir mezarlıkta cansız olarak bulunan henüz yeni doğmuş bebeğin 20 yaşındaki annesi A.Ç. ile babası S.A gözaltına alındı.
Doğumdan sonra 24 saat dolmadan bebeğini hastaneden kaçıran anne ifadesinde neler olduğunu anlattı. Ayrıca annenin hastaneden kaçış anları da kameralar tarafından kaydedildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda bulunan hayatını kaybetmiş bebek ile ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Onu doğurup bakabileceğini düşündüm”
Hastanede dolaşıyor gibi yaparak bebeği kaçırmış.
O anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
sorumsuz adam hamile bırakıyor sonra bir daha hiç uğramıyor yanına
Sevişmeyi becerirken doğru düzgün korunmayı da becerseydiniz keşke! Böylesi sorumsuz ve insanlıktan çıkmış mahlukatların üremesi zarar, ziyan.
Anne babalık icin ehliyet gerekli gercekten