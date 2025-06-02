Şarkıcı Volkan Konak’a ‘Geberdi’ Diyerek Özgür Özel’i Tehdit Eden Müftünün Tayini İptal Edildi
Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'la ilgili 'Sahnede gebermiş' diyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ye vaiz olarak yapılan ataması iptal edildi. Mehmetalioğlu, İstanbul İl Vaizi olarak göreve devam edeceğini duyurdu. Ahmet Mehmetalioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de “Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle” diyerek tehdit etmişti.
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Volkan Konak’a hakaret edip Özgür Özel’i de tehdit eden müftünün tayini iptal oldu.
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Mehmetalioğlu, İstanbul İl Vaizi olarak görevlendirildiğini duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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