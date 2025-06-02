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Şarkıcı Volkan Konak’a ‘Geberdi’ Diyerek Özgür Özel’i Tehdit Eden Müftünün Tayini İptal Edildi

Şarkıcı Volkan Konak’a ‘Geberdi’ Diyerek Özgür Özel’i Tehdit Eden Müftünün Tayini İptal Edildi

Özgür Özel Volkan Konak
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2025 - 14:04

Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'la ilgili 'Sahnede gebermiş' diyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ye vaiz olarak yapılan ataması iptal edildi. Mehmetalioğlu, İstanbul İl Vaizi olarak göreve devam edeceğini duyurdu. Ahmet Mehmetalioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de “Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle” diyerek tehdit etmişti.

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Volkan Konak’a hakaret edip Özgür Özel’i de tehdit eden müftünün tayini iptal oldu.

Volkan Konak’a hakaret edip Özgür Özel’i de tehdit eden müftünün tayini iptal oldu.

Sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan 'Sahnede gebermiş' ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun Kocaeli'ne vaiz olarak atanmasın iptal oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Mehmetalioğlu, İstanbul İl Vaizi olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Mehmetalioğlu, İstanbul İl Vaizi olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Mehmetalioğlu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Diyanet Özel'e şaka yapmış. Kocaeli'ye gelemeyecek. Çünkü, yoğun dua ve desteklerinizin karşılığı olarak Kocaeli tayini iptal edildi. İstanbul İl vaizi olarak devam edeceğim. Yani İstanbul'un tüm camileri görev alanım. Tabi idare mehkemesinin vereceği karara kadar. Daha doğrusu bütün makamların sahibi olan Rabbimin, Vekilimin vereceği karara kadar. Bu karar 3 temmuzda din işleri yüksek kurulu üyeliği olur, genel müdürlük olur, yurt dışı müşavirliği olur. Hulasa Rabbim ol derse o olur. O kadar büyük ve güzel Rabbimiz var ki, ne yapıyorsa en güzelini yapıyor.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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