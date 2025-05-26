Vefat Eden Volkan Konak’a Hakaret Eden Çatalca Müftüsü Şimdi de Özgür Özel’i Tehdit Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mitinglerde yaptığı konuşmada, Volkan Konak’ın vefat etmesinin ardından kendisine hakaret eden müftü için tepki dolu sözler kullanmıştı.

‘Çatalca Müftüsü’ Ahmet Mehmetalioğlu da kendisine tepki gösteren Özgür Özel’i tehdit etti.

Mehmetalioğlu şunları söyledi: Ey özgür özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel fatihteyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle.”