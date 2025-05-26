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Vefat Eden Volkan Konak’a Hakaret Eden Çatalca Müftüsü Şimdi de Özgür Özel’i Tehdit Etti

Vefat Eden Volkan Konak’a Hakaret Eden Çatalca Müftüsü Şimdi de Özgür Özel’i Tehdit Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 11:07

Kıbrıs konseri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’a hakaret eden, hakkında soruşturma açılan ancak tayinle yeri değiştirilen ‘Çatalca Müftüsü’ olarak tanınan Ahmet Mehmetalioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit etti. Mehmetalioğlu, Özgür Özel’e “Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle” diyerek tehdit etti.

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Volkan Konak’ın vefatından sonra usta sanatçı için ‘gebermiş’ demişti.

Volkan Konak’ın vefatından sonra usta sanatçı için ‘gebermiş’ demişti.

Kıbrıs’ta sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümüne ilişkin sosyal medyadan 'Sahnede gebermiş' ifadelerini kullanan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun açıklamaları infial yaratmış, Diyanet İşleri Başkanlığı söz konusu müftü hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ‘müftü’ Mehmetalioğlu Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını duyurmuştu.

Şimdi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit etti.

Şimdi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise mitinglerde yaptığı konuşmada, Volkan Konak’ın vefat etmesinin ardından kendisine hakaret eden müftü için tepki dolu sözler kullanmıştı. 

‘Çatalca Müftüsü’ Ahmet Mehmetalioğlu da kendisine tepki gösteren Özgür Özel’i tehdit etti. 

Mehmetalioğlu şunları söyledi: Ey özgür özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel fatihteyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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