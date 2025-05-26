Vefat Eden Volkan Konak’a Hakaret Eden Çatalca Müftüsü Şimdi de Özgür Özel’i Tehdit Etti
Kıbrıs konseri sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak’a hakaret eden, hakkında soruşturma açılan ancak tayinle yeri değiştirilen ‘Çatalca Müftüsü’ olarak tanınan Ahmet Mehmetalioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit etti. Mehmetalioğlu, Özgür Özel’e “Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle” diyerek tehdit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volkan Konak’ın vefatından sonra usta sanatçı için ‘gebermiş’ demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i tehdit etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın