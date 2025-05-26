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Dünyanın Gözü Önünde Şok! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Herkesin İçinde Eşi Tarafından Tokatlandı!

Dünyanın Gözü Önünde Şok! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Herkesin İçinde Eşi Tarafından Tokatlandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2025 - 10:50

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Güney Doğu Asya turunda şoke eden bir olay yaşandı. Macron, turun ilk durağı olan Vietnam'a indiği sırada eşi Brigitte tarafından tokatlandı. O anlar saniye saniye kaydedilirken eşi, Macron'un uçaktan kol kola inme teklifi de Brigitte tarafından reddedildi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm dünyanın gözü önünde eşi Brigitte tarafından tokatlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tüm dünyanın gözü önünde eşi Brigitte tarafından tokatlandı.

Macron ve eşi Brigitte, Fransa'yı güvenilir bir ticaret ortağı ve Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı bir denge unsuru olarak göstermeyi hedefleyen Güneydoğu Asya turununun ilk durağında Vietnam'a gitti. 

Uçak indikten sonra çıkışta bekleyen gazetecilerin önünde Macron ve eşi arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Brigitte, Macron'a tokat attı.

İkili arasındaki tartışmanın tansiyonu devam ederken Macron, durumun büyümemesi için eşine kol kol inmeyi teklif etse de Brigitte, bunu reddetti.

İŞTE MACRON’UN EŞİ TARAFINDAN TOKATLANDIĞI ANLAR:

Macron'un 'kol kola uçaktan inelim" teklifi de reddedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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