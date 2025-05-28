Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi Yayınlandı: Ekrem İmamoğlu Farkı İyice Açtı
İBB’ye düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, HBS Araştırma tarafından yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fark attı.
2 adaylı yapılan seçim anketinde Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 58,7’sini alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 41,3 oldu.
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CHP’nin “erken seçim” talebi hükümet kanadından olumlu karşılık bulmazken, şirketlerin yaptığı anket sonuçları da ilgi ile takip ediliyor.
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HBS Araştırma düzenlendiği anketin sonuçlarını paylaştı.
HBS Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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