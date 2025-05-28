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Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi Yayınlandı: Ekrem İmamoğlu Farkı İyice Açtı

Cumhurbaşkanlığı Seçim Anketi Yayınlandı: Ekrem İmamoğlu Farkı İyice Açtı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2025 - 15:46

İBB’ye düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, HBS Araştırma tarafından yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fark attı.

2 adaylı yapılan seçim anketinde Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 58,7’sini alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 41,3 oldu.

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CHP’nin “erken seçim” talebi hükümet kanadından olumlu karşılık bulmazken, şirketlerin yaptığı anket sonuçları da ilgi ile takip ediliyor.

CHP’nin “erken seçim” talebi hükümet kanadından olumlu karşılık bulmazken, şirketlerin yaptığı anket sonuçları da ilgi ile takip ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Sonar ve AREA’nın yaptığı milletvekili seçim anketinde AKP’nin önünde 1. parti olarak çıkmıştı. 

Üniversite diploması iptal edilen ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu ise Cumhurbaşkanlığı anketinde önde çıktı.

HBS Araştırma düzenlendiği anketin sonuçlarını paylaştı.

HBS Araştırma düzenlendiği anketin sonuçlarını paylaştı.

HBS Araştırma tarafından düzenenlenen Cumhurbaşkanlığı seçim anketine katılanlara 2 adaylı seçim soruldu. 

Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 58,7’sini alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 41,3’de kaldı.

HBS Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları 👇

HBS Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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