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Filiz Kahveci Gelinliği ile Silivri Cezaevinde: İBB Soruşturmasında Tutuklanan Buğra Gökce ile Evlenecek

Filiz Kahveci Gelinliği ile Silivri Cezaevinde: İBB Soruşturmasında Tutuklanan Buğra Gökce ile Evlenecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2025 - 13:54

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, bugün cezaevinde nişanlısı Filiz Kahveci ile dünyaevine girecek.

Son kararla nikah kıyılmasına ve ailelerin katılımına cezaevi yönetiminden izin çıkmıştı. Filiz Kahveci, gelinliği ile geldiği Silivri Cezaevi önünde Halk TV’ye açıklamalarda bulundu.

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Tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce ile nişanlısı bugün cezaevinde evlenecek.

Tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce ile nişanlısı bugün cezaevinde evlenecek.

Dün cezaevi yönetiminin nikah için ailelerin katılımına izin vermediği ortaya çıkmıştı. Ancak yönetim son dakika değişikliği ile ailelerin de cezaevindeki nikaha katılmasına onay verdi.

Filiz Kahveci gelinliği ile açıklamalarda bulundu.

Filiz Kahveci gelinliği ile açıklamalarda bulundu.

Cezaevine gelinliği ile gelen Filiz Kahveci, Halk TV’ye açıklamalarda bulundu. Gündem olması nedeniyle ailelere izin verildiğini söyleyen Kahveci, “Bir kamuoyu oluştu. Bir dayanışma, bir direniş oluştu. Bu sabah aniden pat diye izin verildi. Bu gücümüzü fark etmemiz lazım. Bu gücümüzü kullanmamız lazım. Umut etmemiz ve beraber direnmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Filiz Kahveci’nin açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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