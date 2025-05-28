Filiz Kahveci Gelinliği ile Silivri Cezaevinde: İBB Soruşturmasında Tutuklanan Buğra Gökce ile Evlenecek
İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, bugün cezaevinde nişanlısı Filiz Kahveci ile dünyaevine girecek.
Son kararla nikah kıyılmasına ve ailelerin katılımına cezaevi yönetiminden izin çıkmıştı. Filiz Kahveci, gelinliği ile geldiği Silivri Cezaevi önünde Halk TV’ye açıklamalarda bulundu.
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Tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce ile nişanlısı bugün cezaevinde evlenecek.
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Filiz Kahveci gelinliği ile açıklamalarda bulundu.
Filiz Kahveci’nin açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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