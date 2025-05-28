Filiz Kahveci Gelinliği ile Silivri Cezaevinde: İBB Soruşturmasında Tutuklanan Buğra Gökce ile Evlenecek

Cezaevine gelinliği ile gelen Filiz Kahveci, Halk TV’ye açıklamalarda bulundu. Gündem olması nedeniyle ailelere izin verildiğini söyleyen Kahveci, “Bir kamuoyu oluştu. Bir dayanışma, bir direniş oluştu. Bu sabah aniden pat diye izin verildi. Bu gücümüzü fark etmemiz lazım. Bu gücümüzü kullanmamız lazım. Umut etmemiz ve beraber direnmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.