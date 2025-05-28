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Denizli’deki Gizli Kamera Skandalı: Apart Sahibi Özellikle Kız Öğrencileri Hedef Almış

Denizli’deki Gizli Kamera Skandalı: Apart Sahibi Özellikle Kız Öğrencileri Hedef Almış

Denizli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2025 - 12:34

Sakarya’daki bungalovda bulunan gizli kamera sonrasında Denizli’de de bir apartta gizli kamera düzeneği olduğu ortaya çıkmıştı. Odadaki üçlü prizin içine gizli kamera koyarak odada konaklayanların mahrem görüntülerini çeken apart sahibi Murat Filiz tutuklanmıştı.

Murat Filiz’in apartı için verdiği ilanlarda “kız öğrenciye” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

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Sakarya’dan sonra Denizli’de de gizli kamera skandalı gündemdeki yerini koruyor.

Sakarya’dan sonra Denizli’de de gizli kamera skandalı gündemdeki yerini koruyor.

Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden 48 yaşındaki Murat Filiz, sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. 

Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Apart sahibi tutuklanmıştı.

Apart sahibi tutuklanmıştı.

Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat Filiz., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özellikle kız öğrencileri hedef almış.

Özellikle kız öğrencileri hedef almış.

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat Filiz, yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. 

Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. 

Murat Filiz’e ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle 'kız öğrenciye' diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat Filiz’de şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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