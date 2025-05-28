Denizli’deki Gizli Kamera Skandalı: Apart Sahibi Özellikle Kız Öğrencileri Hedef Almış

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat Filiz, yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti.

Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Murat Filiz’e ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle 'kız öğrenciye' diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat Filiz’de şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.