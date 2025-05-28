Denizli’deki Gizli Kamera Skandalı: Apart Sahibi Özellikle Kız Öğrencileri Hedef Almış
Sakarya’daki bungalovda bulunan gizli kamera sonrasında Denizli’de de bir apartta gizli kamera düzeneği olduğu ortaya çıkmıştı. Odadaki üçlü prizin içine gizli kamera koyarak odada konaklayanların mahrem görüntülerini çeken apart sahibi Murat Filiz tutuklanmıştı.
Murat Filiz’in apartı için verdiği ilanlarda “kız öğrenciye” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
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Sakarya’dan sonra Denizli’de de gizli kamera skandalı gündemdeki yerini koruyor.
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Apart sahibi tutuklanmıştı.
Özellikle kız öğrencileri hedef almış.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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