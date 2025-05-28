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Gazeteci Altan Sancar'a Paylaşımı Nedeniyle Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrikten Soruşturma Başlatıldı

Gazeteci Altan Sancar'a Paylaşımı Nedeniyle Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrikten Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.05.2025 - 13:51

Gazeteci Altan Sancar X (Twitter) hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldı. Avukat Yeşu Beğtaş, 'Müvekkil Altan Sancar, bu paylaşımı sebebiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' isnadıyla ifadeye çağrıldı' açıklamasını yaptı.

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Altan Sancar'ın ifadeye çağrılmasına neden olan paylaşım bu oldu 👇🏻

Altan Sancar'ın ifadeye çağrılmasına neden olan paylaşım bu oldu 👇🏻
twitter.com

Sancar, 19 Mart 2025 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve İBB'ye başlatılan soruşturmaların hemen ardından bir paylaşım yaptı. Sancar, paylaşımında 'Ben bitmeyen devir, dönmeyen devran görmedim ve okumadım. Ama öyle, ama böyle. Mesele nerede durduğunuz olacak.' dedi.

Avukat Yeşu Beğtaş, Sancar'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını belirtti.

Avukat Yeşu Beğtaş, Sancar'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla ifadeye çağrıldığını belirtti.
twitter.com

'Müvekkil Altan Sancar, bu paylaşımı sebebiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' isnadıyla ifadeye çağrıldı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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