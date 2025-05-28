Gazeteci Altan Sancar'a Paylaşımı Nedeniyle Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrikten Soruşturma Başlatıldı

Sancar, 19 Mart 2025 günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve İBB'ye başlatılan soruşturmaların hemen ardından bir paylaşım yaptı. Sancar, paylaşımında 'Ben bitmeyen devir, dönmeyen devran görmedim ve okumadım. Ama öyle, ama böyle. Mesele nerede durduğunuz olacak.' dedi.