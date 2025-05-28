Tarım Bakanlığı Yiyeceklerde Yapılan Hileleri İfşaladı! Lahmacunda Tek Tırnaklı Eti, Tereyağında Bitkisel Yağ!
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeni sahtecilikleri ekleyerek güncelledi. 28 Mayıs’ta yayımlanan yeni ifşalarda birçok üründeki sorunlar gün yüzüne çıktı. Lahmacundan yoğurta, börekten bala birçok üründe yapılan hileler bakanlık tarafından ifşa edildi.
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Yiyeceklerde yapılan hileler, Tarım Bakanlığı tarafından bir kez daha ifşa edildi.
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İşte Tarım Bakanlığı’nın 28 Mayıs tarihli paylaşamları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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