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Sonar ve AREA’dan Seçim Anketi: CHP Farkı Açıyor!

Sonar ve AREA’dan Seçim Anketi: CHP Farkı Açıyor!

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.05.2025 - 19:42

Son seçimlerde sonuçlara yakın tahminleri ile dikkat çeken Sonar Araştırma’nın yayınladığı seçim anketinde CHP en çok oyu alan parti olarak dikkat çekti.

AREA Araştırma’nın yayınladığı son ankette de CHP yüzde 34.1 ile ilk parti oldu.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında seçim anketleri de ilgi ile takip edilmeye başlandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında seçim anketleri de ilgi ile takip edilmeye başlandı.

Son iki seçimde de yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çeken Sonar Araştırma’nın yayınladığı ankette CHP yüzde 36,2 ile en fazla oy alan parti oldu.

AKP’nin oy oranı yüzde 30,6 olurken, DEM Parti yüzde 8,2, MHP yüzde 7.6 ve İYİ Parti ise yüzde 7.2 oy oranına ulaştı.

Sonar’ın yaptığı son anket çalışmasının sonuçları 👇

Sonar’ın yaptığı son anket çalışmasının sonuçları 👇

CHP, AREA Araştırma’nın anketinde de ilk parti oldu.

CHP, AREA Araştırma’nın anketinde de ilk parti oldu.

AREA Araştırma’nın yaptığı milletvekili seçim anketinde CHP’nin oranı yüzde 34,1 oldu. AKP yüzde 30,1 ile ikinci, DEM Parti ise yüzde 8,1 ile üçüncü parti oldu.

AREA’nın anket sonuçları 👇

AREA’nın anket sonuçları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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