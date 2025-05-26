Sonar ve AREA’dan Seçim Anketi: CHP Farkı Açıyor!

Son seçimlerde sonuçlara yakın tahminleri ile dikkat çeken Sonar Araştırma’nın yayınladığı seçim anketinde CHP en çok oyu alan parti olarak dikkat çekti.

AREA Araştırma’nın yayınladığı son ankette de CHP yüzde 34.1 ile ilk parti oldu.