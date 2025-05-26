Sonar ve AREA’dan Seçim Anketi: CHP Farkı Açıyor!
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında seçim anketleri de ilgi ile takip edilmeye başlandı.
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Sonar’ın yaptığı son anket çalışmasının sonuçları 👇
CHP, AREA Araştırma’nın anketinde de ilk parti oldu.
AREA’nın anket sonuçları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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