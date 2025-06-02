Kızı 2 Ay Önce Vefat Etmişti: Ünlü İş İnsanı Uğur Yurdakul Hayatını Kaybetti
Yaklaşık 2 ay önce kanser nedeniyle kızını kaybeden GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul’un hayatını kaybettiği açıklandı.
Uğur Yurdakul’un vefat haberini diğer kızı Berrak Yurdakul sosyal medya hesabından duyurdu.
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GAMA Holding’te önemli görevlerde bulunan Uğur Yurdakul hayatını kaybetti.
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Acı haberi diğer kızı paylaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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