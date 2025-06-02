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Kızı 2 Ay Önce Vefat Etmişti: Ünlü İş İnsanı Uğur Yurdakul Hayatını Kaybetti

Kızı 2 Ay Önce Vefat Etmişti: Ünlü İş İnsanı Uğur Yurdakul Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2025 - 18:57

Yaklaşık 2 ay önce kanser nedeniyle kızını kaybeden GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul’un hayatını kaybettiği açıklandı.

Uğur Yurdakul’un vefat haberini diğer kızı Berrak Yurdakul sosyal medya hesabından duyurdu.

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GAMA Holding’te önemli görevlerde bulunan Uğur Yurdakul hayatını kaybetti.

GAMA Holding’te önemli görevlerde bulunan Uğur Yurdakul hayatını kaybetti.

2022 yılında beri GAMA Holding’te yönetim kurulunda bulunan Uğur Yurdakul, 2 ay önce uzun süredir kanser tedavisi gören kızı Ayşe Deniz Yurdakul’u kaybetmişti.

Acı haberi diğer kızı paylaştı.

Acı haberi diğer kızı paylaştı.

Uğur Yurdakul’un hayatını kaybettiğini kızı Berrak Yurdakul, “Güle güle git, babacım... Babam Tevfik Uğur Yurdakul’u, 2 Haziran Pazartesi günü Ankara Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda uğurlayacağız.' diyerek paylaştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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