Bakanlık Toplatılmasına Karar Vermişti: Ebebek Ürünü Satın Alanlar İçin Açıklama Yaptı

Karar sonrası Hello Baby’yi bünyesinde bulunduran bebek mağaza zinciri ebebek, kullanılmış ürünler dahil tüm iadeleri kabul edeceklerini duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi:

“Üç ay ile üç yaş arası herhangi bir beden grubundan satın almış olan değerli ebeveynlerimizden kullanılmış olsa dahi ilan yayında kaldığı süre içerisinde ürünü diledikleri ebebek mağazasına geri getirmelerini rica etmekteyiz. Ürünü mağazalarımıza geri getiren ebeveynlerimizin ürünün perakende satış değerini iade alabileceklerini bildiririz.”