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Bakanlık Toplatılmasına Karar Vermişti: Ebebek Ürünü Satın Alanlar İçin Açıklama Yaptı

Bakanlık Toplatılmasına Karar Vermişti: Ebebek Ürünü Satın Alanlar İçin Açıklama Yaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2025 - 19:14

Ticaret Bakanlığı, Hello Baby isimli markanın çıtçıtlı zıbınlarının ‘boğma’ riski taşıdığı için toplatılmasına karar vermişti. Firmanın sahibi ebebek, ürünler kullanılmış olsa dahi geri iadesinin yapılacağını açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı bugün 6 güvensiz ürünü açıklamış ve piyasadan toplanacağını duyurmuştu.

Ticaret Bakanlığı bugün 6 güvensiz ürünü açıklamış ve piyasadan toplanacağını duyurmuştu.

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Bakanlığın yayınladığı listede Hello Baby markalı çıtçıtlı zıbınların da güvenlik riski oluşturduğu yer almıştı.

Bakanlığın yayınladığı listede Hello Baby markalı çıtçıtlı zıbınların da güvenlik riski oluşturduğu yer almıştı.

Karar sonrası Hello Baby’yi bünyesinde bulunduran bebek mağaza zinciri ebebek, kullanılmış ürünler dahil tüm iadeleri kabul edeceklerini duyurdu. 

Açıklamada şöyle dendi:

Üç ay ile üç yaş arası herhangi bir beden grubundan satın almış olan değerli ebeveynlerimizden kullanılmış olsa dahi ilan yayında kaldığı süre içerisinde ürünü diledikleri ebebek mağazasına geri getirmelerini rica etmekteyiz. Ürünü mağazalarımıza geri getiren ebeveynlerimizin ürünün perakende satış değerini iade alabileceklerini bildiririz.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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