Bakanlık Toplatılmasına Karar Vermişti: Ebebek Ürünü Satın Alanlar İçin Açıklama Yaptı
Ticaret Bakanlığı, Hello Baby isimli markanın çıtçıtlı zıbınlarının ‘boğma’ riski taşıdığı için toplatılmasına karar vermişti. Firmanın sahibi ebebek, ürünler kullanılmış olsa dahi geri iadesinin yapılacağını açıkladı.
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Ticaret Bakanlığı bugün 6 güvensiz ürünü açıklamış ve piyasadan toplanacağını duyurmuştu.
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Bakanlığın yayınladığı listede Hello Baby markalı çıtçıtlı zıbınların da güvenlik riski oluşturduğu yer almıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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