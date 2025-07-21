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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın Açıkladı: Su Kaynağına Sabotaja Suç Üstü!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın Açıkladı: Su Kaynağına Sabotaja Suç Üstü!

Balıkesir
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2025 - 20:00

Balıkesir’in tatil bölgelerinden olan Erdek’te yaşanan uzun süreli su kesintilerinin sebebinin sabotaj olduğu açıklandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın, ilçenin içme suyu kaynağına sabotaj düzenleyen 4 kişinin suç üstü yakalandığını duyurdu.

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Erdek’te yaz aylarında yaşanan uzun süreli su kesintileri vatandaşları çileden çıkarmıştı.

Erdek’te yaz aylarında yaşanan uzun süreli su kesintileri vatandaşları çileden çıkarmıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın, ‘dehşete düşüren bir gerçekle’ karşılaştıklarını ve içme suyu kaynağına sabotaj düzenlendiğini açıkladı.

Akın’ın açıklamasına göre sahte plakalı bir araçla TM1 su alma altyapısının bulunduğu yere gelen 4 kişi suyun akış yönünü değiştirirken suç üstü yakalanarak savcılığa sevk edilmiş.

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın açıklaması 👇

Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın açıklaması 👇
twitter.com

'İçme Suyu Hatlarımıza Yapılan Sabotaj Girişimi Üzerine Balıkesirli Hemşehrilerime Üzülerek Duyurumdur

Kıymetli Hemşehrilerim,

Erdek’te günlerdir vatandaşlarımızı mağdur eden su kesintilerini çözmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda bizleri dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık. BASKİ ekiplerimiz, sahte plakalı bir araç ile bölgeye gelen dört kişinin Erdek ilçemizde içme suyu temini sağlayan TM1 su alma altyapısına sabotaj girişiminde bulunup su alma altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini tespit etti. Olay emniyet güçlerimize intikal ettirildi. Şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı ve savcılığa sevk edildi.

Hemşehrilerimizin sağlığına, kamu hizmetine ve en temel yaşam hakkına yönelik yapılan bu saldırının cezasız kalmaması adına hukuki süreci hassasiyetle takip edeceğiz.

Yıllardır “görünmez” denilerek ihmal edilen altyapımız için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimiz müsterih olsun; suyumuzu, toprağımızı, hakkımızı sonuna kadar koruyacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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