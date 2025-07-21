LGS'de Şaibe İddiaları! Bakan Yusuf Tekin'den Açıklama: 29 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı

LGS'de 719 aday 500 tam puan aldı. Bu LGS tarihine rekor olarak geçti. Ancak bu veri şaibe iddialarını beraberinde getirdi. Muhalefet vekilleri 'LGS'den pis kokular geliyor' ifadeleriyle soruların çalındığını ileri sürdü.

Soruların sınavdan önce WhatsApp hesaplarından dağıtıldığı iddialarına dair Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

'Olağanüstü bir tedbir süreci aldık. Bütün bunlardan sonra bir ihmal varsa bir öğretmen arkadaşımızın sınıfa cep telefonuyla girmiş olmasıdır. 'Elimizde bir 'pdf' var, bu pdf sınavdan önce ele geçirildi' diyorlar. O pdf bizim elimizde de var. Hem kendimiz, hem ilgili siber uzmanlarımız bununla ilgili analizi yaptık. Ve o pdf'in basılı matbu materyalden çekilen fotoğraftan elde edilen pdf olduğunu tespit ettik. Hal böyleyken bunun üzerinden bir algı operasyonu yürütmek haksızlık.'

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise LGS'de şaibe iddialarına dair 'Ailelerin içine kurt düştü. Soruları var, yanıt bekliyorlar. Buna efendice yanıt vermek, yüreklere su serpmek, tahkikat başlatmak, sonucunu şeffafça paylaşmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat, halen daha bir burnu büyüklükle, hadsizlikle hem millete hem Türkiye'nin birinci partisine hakaretler yağdırıyor' ifadelerini kullanmıştı.