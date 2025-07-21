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LGS'de Şaibe İddiaları! Bakan Yusuf Tekin'den Açıklama: 29 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı

LGS'de Şaibe İddiaları! Bakan Yusuf Tekin'den Açıklama: 29 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.07.2025 - 17:14 Son Güncelleme: 21.07.2025 - 17:31

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran'da gerçekleştirildi. 963 bin 142 öğrenci sınavda ter dökerken 719 aday tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. Bu LGS tarihinde bir rekor olurken şaibe iddialarını da beraberinde getirdi. Eğitimciler, muhalefet vekilleri sosyal medyada iddiaları gündeme getirdi, soru önergeleri verdi. Milli Eğitim Bakanlığı iddiaları kesin dille yalanlarken Bakan Yusuf Tekin'den yeni açıklama geldi. Bakan Tekin, 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını ve bu kişilerin görevden uzaklaştırıldığını söyledi.

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Bakan Yusuf Tekin'in açıklaması şöyle👇🏻

29 kişi görevden uzaklaştırıldı.

29 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Bakan Tekin, 29 kişinin görevden uzaklaştırıldığını söyledi. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

'29 tane öğretmen demedik. Bu bir silsile. Bu silsile içerisinde polis memuru da var öğretmen dışındaki hizmet personeli de öğretmen de okul yöneticisi de var.O arkadaşlarımızın hepsi soruşturmanın selameti açısından Valilik tarafından görevden uzaklaştırılmış durumda. Soruşturma neticelendiğinde hem idari soruşturma açısından Bakanlık değerlendirecek adli soruşturmada da adli merciler herhangi bir suç unsuru olup olmadığına karar verecek.'

LGS'de şaibe iddiaları ne?

LGS'de şaibe iddiaları ne?

LGS'de 719 aday 500 tam puan aldı. Bu LGS tarihine rekor olarak geçti. Ancak bu veri şaibe iddialarını beraberinde getirdi. Muhalefet vekilleri 'LGS'den pis kokular geliyor' ifadeleriyle soruların çalındığını ileri sürdü. 

Soruların sınavdan önce WhatsApp hesaplarından dağıtıldığı iddialarına dair Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı: 

'Olağanüstü bir tedbir süreci aldık. Bütün bunlardan sonra bir ihmal varsa bir öğretmen arkadaşımızın sınıfa cep telefonuyla girmiş olmasıdır. 'Elimizde bir 'pdf' var, bu pdf sınavdan önce ele geçirildi' diyorlar. O pdf bizim elimizde de var. Hem kendimiz, hem ilgili siber uzmanlarımız bununla ilgili analizi yaptık. Ve o pdf'in basılı matbu materyalden çekilen fotoğraftan elde edilen pdf olduğunu tespit ettik. Hal böyleyken bunun üzerinden bir algı operasyonu yürütmek haksızlık.'

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise LGS'de şaibe iddialarına dair 'Ailelerin içine kurt düştü. Soruları var, yanıt bekliyorlar. Buna efendice yanıt vermek, yüreklere su serpmek, tahkikat başlatmak, sonucunu şeffafça paylaşmak yerine Milli Eğitim Bakanı olacak zat, halen daha bir burnu büyüklükle, hadsizlikle hem millete hem Türkiye'nin birinci partisine hakaretler yağdırıyor' ifadelerini kullanmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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