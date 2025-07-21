LGS'de Şaibe İddiaları! Bakan Yusuf Tekin'den Açıklama: 29 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran'da gerçekleştirildi. 963 bin 142 öğrenci sınavda ter dökerken 719 aday tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı. Bu LGS tarihinde bir rekor olurken şaibe iddialarını da beraberinde getirdi. Eğitimciler, muhalefet vekilleri sosyal medyada iddiaları gündeme getirdi, soru önergeleri verdi. Milli Eğitim Bakanlığı iddiaları kesin dille yalanlarken Bakan Yusuf Tekin'den yeni açıklama geldi. Bakan Tekin, 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını ve bu kişilerin görevden uzaklaştırıldığını söyledi.
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Bakan Yusuf Tekin'in açıklaması şöyle👇🏻
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29 kişi görevden uzaklaştırıldı.
LGS'de şaibe iddiaları ne?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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