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Gurbetçilerin Türkiye’ye Akını Devam Ediyor: "Geze Geze, Güle Oynaya Geliyoruz"

Gurbetçilerin Türkiye’ye Akını Devam Ediyor: "Geze Geze, Güle Oynaya Geliyoruz"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.07.2025 - 18:29

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tatillerini geçirmek için Türkiye’ye akın ediyor. Özellikle Almanya ve Fransa’da yaşayan ve Türkiye’ye araçlarıyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturuyor.

Almanya'dan ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen gurbetçilerden Numan Durgut, “Geze geze, güle oynaya geliyoruz. Yolculuk sabır işidir, seven katlanır. Sevmeyen de ‘eziyet' çekmek istemiyorsa hiç yola çıkmasın. Biz sevdiğimiz için geliyoruz' dedi.

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Yıllık tatillerini Türkiye’de geçirmek için yollara düşen gurbetçi vatandaşların Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluğu devam ediyor.

Yıllık tatillerini Türkiye’de geçirmek için yollara düşen gurbetçi vatandaşların Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluğu devam ediyor.

Kimileri için yolculuk bir sabır sınavı olurken, kimileri için ise vatan topraklarına kavuşmanın heyecanı her şeye değer oluyor. Kapıkule başta olmak üzere diğer sınır kapılarında da gurbetçilerin ana vatana gelişleri ve dönüşleri yoğun şekilde sürüyor.

Almanya'dan gelen gurbetçilerden Numan Durgut, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra duygularının tarifsiz olduğunu belirterek, 'Duygularım her zamanki gibi, heyecan dorukta. O kadar mutluyuz, o kadar neşeliyiz, o kadar huzurluyuz ki Vatanımıza geldiğimiz için tüylerimiz diken diken oluyor. Evlatlarım, çocuklarım, ailemle birlikte geliyoruz ve bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Almanya'da izin daha orada başlıyor ama gerçek tatilimiz yolculukla başlıyor. Geze geze, güle oynaya geliyoruz. Yolculuk sabır işidir, seven katlanır. Sevmeyen de ‘eziyet' çekmek istemiyorsa hiç yola çıkmasın. Biz sevdiğimiz için geliyoruz' dedi.

“Burada herkes bir kardeş gibi”

“Burada herkes bir kardeş gibi”

Fransa'dan Türkiye'ye giriş yapan Metin Polat, 'Farklı bir heyecan, farklı bir sevinç yaşıyoruz. Zorlukları olsa da memlekete girdiğimizde hepsini unutuyoruz. Orada her zaman hasret kalıyoruz; vatandaşa, polise, halka Memlekete girdiğimizde ise sokaktaki insan bile bir kardeş gibi geliyor insana. Polisi bile bir abi gibi görüyoruz. Ama maalesef orada bu duyguları yaşayamıyoruz. Bu da hep içimizde bir özlem olarak kalıyor' ifadelerini kullandı.

Kapıkule'de yaşanan yoğunluktan görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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