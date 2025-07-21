Gurbetçilerin Türkiye’ye Akını Devam Ediyor: "Geze Geze, Güle Oynaya Geliyoruz"
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları tatillerini geçirmek için Türkiye’ye akın ediyor. Özellikle Almanya ve Fransa’da yaşayan ve Türkiye’ye araçlarıyla gelmeyi tercih eden gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturuyor.
Almanya'dan ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen gurbetçilerden Numan Durgut, “Geze geze, güle oynaya geliyoruz. Yolculuk sabır işidir, seven katlanır. Sevmeyen de ‘eziyet' çekmek istemiyorsa hiç yola çıkmasın. Biz sevdiğimiz için geliyoruz' dedi.
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Yıllık tatillerini Türkiye’de geçirmek için yollara düşen gurbetçi vatandaşların Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’nda yoğunluğu devam ediyor.
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“Burada herkes bir kardeş gibi”
Kapıkule'de yaşanan yoğunluktan görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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