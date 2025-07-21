Gurbetçilerin Türkiye’ye Akını Devam Ediyor: "Geze Geze, Güle Oynaya Geliyoruz"

Kimileri için yolculuk bir sabır sınavı olurken, kimileri için ise vatan topraklarına kavuşmanın heyecanı her şeye değer oluyor. Kapıkule başta olmak üzere diğer sınır kapılarında da gurbetçilerin ana vatana gelişleri ve dönüşleri yoğun şekilde sürüyor.

Almanya'dan gelen gurbetçilerden Numan Durgut, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra duygularının tarifsiz olduğunu belirterek, 'Duygularım her zamanki gibi, heyecan dorukta. O kadar mutluyuz, o kadar neşeliyiz, o kadar huzurluyuz ki Vatanımıza geldiğimiz için tüylerimiz diken diken oluyor. Evlatlarım, çocuklarım, ailemle birlikte geliyoruz ve bu heyecanı hep birlikte yaşıyoruz. Almanya'da izin daha orada başlıyor ama gerçek tatilimiz yolculukla başlıyor. Geze geze, güle oynaya geliyoruz. Yolculuk sabır işidir, seven katlanır. Sevmeyen de ‘eziyet' çekmek istemiyorsa hiç yola çıkmasın. Biz sevdiğimiz için geliyoruz' dedi.