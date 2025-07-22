Hukuk ve Psikoloji Bölümlerinin Dezavantajlarını Sıralayan Kişi Listesiyle Viral Oldu

Üniversite sınav sonuçları açıklandı, milyonlarca öğrenci için en heyecanlı dönem başladı. Öğrenciler şimdilerde okumak istedikleri bölümleri, üniversite hayatı yaşamak istedikleri şehirleri araştırıyor. Burs imkanları, yurt olanakları, derslerin içerikleri, iş imkanları...Elbette öğrencilerin düşünmesi gereken çok fazla şey var. Fakat en önemlisi de 'iş imkanı' hiç şüphesiz.

Bir üniversite adayı da hukuk ve psikoloji bölümleri arasında kalınca avantajlar ve dezavantajlar listesi oluşturdu. O liste kısa sürede viral oldu.