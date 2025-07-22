Hukuk ve Psikoloji Bölümlerinin Dezavantajlarını Sıralayan Kişi Listesiyle Viral Oldu
Üniversite sınav sonuçları açıklandı, milyonlarca öğrenci için en heyecanlı dönem başladı. Öğrenciler şimdilerde okumak istedikleri bölümleri, üniversite hayatı yaşamak istedikleri şehirleri araştırıyor. Burs imkanları, yurt olanakları, derslerin içerikleri, iş imkanları...Elbette öğrencilerin düşünmesi gereken çok fazla şey var. Fakat en önemlisi de 'iş imkanı' hiç şüphesiz.
Bir üniversite adayı da hukuk ve psikoloji bölümleri arasında kalınca avantajlar ve dezavantajlar listesi oluşturdu. O liste kısa sürede viral oldu.
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Tercih döneminin başlamasıyla öğrenciler okumak istedikleri bölümleri araştırıyor.
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Şimdi de gelin sosyal medyada bu listeye yapılan yorumlara bakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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