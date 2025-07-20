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"Kötü Üniversite, İyi Bölüm" Tartışmasına Bu Sene Son Noktayı Koyan X Ahalisi

"Kötü Üniversite, İyi Bölüm" Tartışmasına Bu Sene Son Noktayı Koyan X Ahalisi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 11:39

Milyonlarca öğrencinin girdiği üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Birçok öğrenci, sonuçları öğrendikten sonra tepkisini sosyal medyada paylaştı. Kimisi aldığı dereceyle büyük bir başarı elde ederken kimisi de seneye şansını tekrar denemeye karar verdi. 

Tercih dönemi fikir alışverişleri de başladı. Hele ki her sene gündem olan 'iyi üniversite, kötü bölüm mü yoksa kötü üniversite, iyi bölüm mü?' tartışması yeniden alevlendi.

Bu konuda X ahalisinin farklı görüşleri mevcut. Bakalım siz hangisine hak vereceksiniz?

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Üniversite sınav sonuçları açıklandı, hayaller kurulmaya başlandı.

Üniversite sınav sonuçları açıklandı, hayaller kurulmaya başlandı.

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınavın sonuçları açıklandı. Kimisi sonucuna çok sevinirken kimisi de hayal kırıklığı yaşadı. Üniversiteye dair hayaller de tahmin ediyoruz ki bu sıralar artmıştır!

Fakat şimdi öğrencilerin önünde stresli bir dönem var: Tercih dönemi. 'Hangi üniversiteyi tercih etmeli? Hangi bölüm daha uygun? İstanbul'da üniversite okunur mu?' ve daha birçok soru...

En meşhuru da muhtemelen 'kötü üniversite, iyi şehir mi yoksa iyi üniversite kötü şehir mi?' sorusu.

Bu konuda elbette herkesin farklı bir düşüncesi var;

Bu konuda elbette herkesin farklı bir düşüncesi var;
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Kimisi şehir uyarısında bile bulunuyor.

Kimisi şehir uyarısında bile bulunuyor.
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Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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