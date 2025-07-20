"Kötü Üniversite, İyi Bölüm" Tartışmasına Bu Sene Son Noktayı Koyan X Ahalisi

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sınavın sonuçları açıklandı. Kimisi sonucuna çok sevinirken kimisi de hayal kırıklığı yaşadı. Üniversiteye dair hayaller de tahmin ediyoruz ki bu sıralar artmıştır!

Fakat şimdi öğrencilerin önünde stresli bir dönem var: Tercih dönemi. 'Hangi üniversiteyi tercih etmeli? Hangi bölüm daha uygun? İstanbul'da üniversite okunur mu?' ve daha birçok soru...

En meşhuru da muhtemelen 'kötü üniversite, iyi şehir mi yoksa iyi üniversite kötü şehir mi?' sorusu.