Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazır cevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀