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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 17:49

Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazır cevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım bu hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler takipçilerini güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız, başlayalım...

Hazırsanız, başlayalım...

Açıklama olmasa kimse bir yudum alayım diyemez.

Açıklama olmasa kimse bir yudum alayım diyemez.

Farklı ülkelerin böyle vergi, tatil iptali gibi kararlarını haber yapmasak olmaz mı?

Farklı ülkelerin böyle vergi, tatil iptali gibi kararlarını haber yapmasak olmaz mı?

Hakikaten benziyor ama...

Hakikaten benziyor ama...

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Kurban olurum Ankara'm...

Kurban olurum Ankara'm...

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Keklik ve kene savaşları denilince akan sular duruyor tabii...

Keklik ve kene savaşları denilince akan sular duruyor tabii...

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Korktuktan sonraki o bakışları...

Korktuktan sonraki o bakışları...

Havalar goygoycuların yakıtı...

Havalar goygoycuların yakıtı...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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