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Çocuk Esirgemeden Evlat Edindikleri Bebeklerini Paylaşan Çift İçimizi Isıttı

Çocuk Esirgemeden Evlat Edindikleri Bebeklerini Paylaşan Çift İçimizi Isıttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 15:51

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Bir çiftin evlat edindikleri bebekle ilk buluşma anlarını paylaştığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hazırlık sürecinden, kuruma gidişe ve bebeği kucaklayıp eve dönüşlerine kadar tüm anlar duygusal bir şekilde kayda alındı. Heyecan ve mutluluğun iç içe geçtiği bu anlar, izleyenlerin kalbine dokundu.

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İşte o video:

Bir çift, evlat edindikleri çocuklarıyla buluşmasını sosyal medyada paylaştı.

Bir çift, evlat edindikleri çocuklarıyla buluşmasını sosyal medyada paylaştı.

Çift, önce hazırlandılar sonra da kuruma gittiler. Akabinde evlat edindikleri bebekle evlerine döndüler. Heyecan ve mutluluk adeta bir aradaydı. Videoyu izleyenlerin içi ısındı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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