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Lise Yıllarında Boy ve Kilolarının Ölçüldüğünü Hatırlayan Kullanıcılar Travmalarını Bir Kez Daha Hatırladı

Lise Yıllarında Boy ve Kilolarının Ölçüldüğünü Hatırlayan Kullanıcılar Travmalarını Bir Kez Daha Hatırladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 15:08

Lise yıllarında sınıf ortasında boy ve kilo ölçümüne maruz kalan pek çok kişi, bu anıların hala üzerlerinde bıraktığı etkiyi paylaştı. X (Twitter) kullanıcıları, adeta o güne tekrar giderek travmalarını bir kez daha hatırladı.

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Bir kullanıcı, 9. sınıfta hocasının boyunu ölçtüğünü bu şekilde anlattı.

Bir kullanıcı, 9. sınıfta hocasının boyunu ölçtüğünü bu şekilde anlattı.
twitter.com

Diğer kullanıcılar da boy kilo ölçe travmalarını hatırladı.

Diğer kullanıcılar da boy kilo ölçe travmalarını hatırladı.
twitter.com

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twitter.com
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Z. Kaan Budak

Ben hep iriydim ya 😂 Lisede 95 kiloydum. Üniversitede 86 sonra işte bilek patlayınca 110 üstüne çıktım

barbarian

Iskaladığımız bir unsur var. Boy ve kilo takibi nesil kontrolü gibi unsurlar Devletlerin fiilen savaş hazırlıkları arasında yer alır. Topyekün bir savaş sena... Devamını Gör

moonlight

liseye başladığım gün beden öğretmeni ölçüm yapıyordu her öğrenciye .. boyum 175 hem voleybola hem basket takımına alınmıştım .. basketle devam ettim ... bi... Devamını Gör