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Goygoy
Erkekte "Limon Sıkma" Yeteneği Arayan Kullanıcı Goygoy Malzemesi Oldu

Erkekte "Limon Sıkma" Yeteneği Arayan Kullanıcı Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 12:29

Hepimizin erkeklerde aradığı bazı kriterler olduğu bir gerçek. Ancak geçtiğimiz saatlerde bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ilginç bir özellik gündem oldu. Kullanıcı, “Erkekte aranan özelliklerden biri de salataya limon sıkabilmesi olmalı” dedi.

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Bir kullanıcı, salataya limon sıkan erkekleri pek bi' öven bir gönderi paylaştı.

Bir kullanıcı, salataya limon sıkan erkekleri pek bi' öven bir gönderi paylaştı.
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Peki erkek kriterlerimizde bu kadar ufak şeyler mi var? Kullanıcılar, 'Ele ayağa mı düştük?' diyerek bu gönderiyi sorguladı.

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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