Erkekte "Limon Sıkma" Yeteneği Arayan Kullanıcı Goygoy Malzemesi Oldu
Hepimizin erkeklerde aradığı bazı kriterler olduğu bir gerçek. Ancak geçtiğimiz saatlerde bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ilginç bir özellik gündem oldu. Kullanıcı, “Erkekte aranan özelliklerden biri de salataya limon sıkabilmesi olmalı” dedi.
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Bir kullanıcı, salataya limon sıkan erkekleri pek bi' öven bir gönderi paylaştı.
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Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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