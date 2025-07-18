Erkekte "Limon Sıkma" Yeteneği Arayan Kullanıcı Goygoy Malzemesi Oldu

Hepimizin erkeklerde aradığı bazı kriterler olduğu bir gerçek. Ancak geçtiğimiz saatlerde bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı ilginç bir özellik gündem oldu. Kullanıcı, “Erkekte aranan özelliklerden biri de salataya limon sıkabilmesi olmalı” dedi.