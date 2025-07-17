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Bundle Yerine Bumble İndiren Babadan Klima İçin Ofisten Çalışanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Bundle Yerine Bumble İndiren Babadan Klima İçin Ofisten Çalışanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 16:53

Haftanın ortasına geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, perşembe günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Gelin, hep birlikte öğrenelim...

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Hazırsanız, başlayalım...

Hazırsanız, başlayalım...
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Epey tatsız olmuş...

Epey tatsız olmuş...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Eski toprak işte!

Eski toprak işte!
twitter.com

Belki bi' tık daha soluk olabilir.

Belki bi' tık daha soluk olabilir.
twitter.com
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Klima var diye ofise gelmek...

Klima var diye ofise gelmek...
twitter.com

Malum enflasyon...

Malum enflasyon...
twitter.com

Fotoğrafın kokusu var.

Fotoğrafın kokusu var.
twitter.com

Aklımızda deli sorular...

Aklımızda deli sorular...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Tam olarak ordayız...

Tam olarak ordayız...
twitter.com

Kesinlikle...

Kesinlikle...
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere. 👋

Haftaya görüşmek üzere. 👋
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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