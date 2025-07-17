Dünyanın En Uzun Çeneli Adamı Uzun Bir Aradan Sonra Sessizliğini Bozdu

Çocukluk döneminde “çene” lakabıyla anıldığını ve bir kız tarafından sadece çenesi yüzünden reddedildiğini anlatan Jonouchi, bugün bu benzersiz yüz hatlarını kendi markasına dönüştürmüş durumda. Mizah anlayışı ve özgüveniyle sosyal medyada neredeyse bir milyon takipçiye ulaşan fenomen, kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmiyor.