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Dünyanın En Uzun Çeneli Adamı Uzun Bir Aradan Sonra Sessizliğini Bozdu

Dünyanın En Uzun Çeneli Adamı Uzun Bir Aradan Sonra Sessizliğini Bozdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.07.2025 - 15:00

Dünyanın en uzun çenesine sahip olduğu düşünülen Japon YouTuber Jonouchi, uzun bir aradan sonra yeniden gündeme geldi. Sıra dışı görünümüyle sosyal medyada fenomen haline gelen Jonouchi, sessizliğini bozarak yaşadıklarını ve çenesinin ardındaki gizemi takipçileriyle paylaştı. Mizah dolu yaklaşımıyla dikkat çeken fenomen, bu kez hem tıbbi açıklamalara hem de hayat hikayesine dair samimi detaylar verdi.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
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Japonya’da sosyal medyada büyük bir üne kavuşan ve sadece “Jonouchi” ismiyle bilinen fenomen, “dünyanın en uzun çeneli YouTuber’ı” olarak kendini tanıtıyor.

Japonya’da sosyal medyada büyük bir üne kavuşan ve sadece “Jonouchi” ismiyle bilinen fenomen, “dünyanın en uzun çeneli YouTuber’ı” olarak kendini tanıtıyor.

Çenesinin alışılmadık şekilde büyümeye başlaması beş yaşında fark edildiğinde, arkadaşlarının alay konusu olmuştu. Şimdi ise bu sıra dışı özelliğini mizahla birleştirerek sosyal medyada dev bir kitleye ulaştı.

YouTube’daki 350 bini aşkın takipçisine konuşan Jonouchi, çocukken her gün süt içtiğini ve bunun boyunu uzatacağını düşündüğünü ancak “sadece çenesinin uzadığını” esprili bir dille anlattı.

YouTube’daki 350 bini aşkın takipçisine konuşan Jonouchi, çocukken her gün süt içtiğini ve bunun boyunu uzatacağını düşündüğünü ancak “sadece çenesinin uzadığını” esprili bir dille anlattı.

Tıbbi muayeneler ve röntgenler yaptıran Jonouchi, doktorların bile çenesinin neden bu kadar uzun olduğunu açıklayamadığını, sütteki kalsiyumun buna neden olmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

“Eğer dilinizi sürekli aşağıda tutma alışkanlığınız varsa, bu baskı alt çeneye etki eder ve zamanla çenenizin dışa doğru uzamasına yol açar. Bende tam olarak bu oldu. Çenem zamanla uzamaya devam etti.”

“Eğer dilinizi sürekli aşağıda tutma alışkanlığınız varsa, bu baskı alt çeneye etki eder ve zamanla çenenizin dışa doğru uzamasına yol açar. Bende tam olarak bu oldu. Çenem zamanla uzamaya devam etti.”

Çocukluk döneminde “çene” lakabıyla anıldığını ve bir kız tarafından sadece çenesi yüzünden reddedildiğini anlatan Jonouchi, bugün bu benzersiz yüz hatlarını kendi markasına dönüştürmüş durumda. Mizah anlayışı ve özgüveniyle sosyal medyada neredeyse bir milyon takipçiye ulaşan fenomen, kendisiyle dalga geçmeyi de ihmal etmiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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