İstifalar Peş Peşe Geliyor: CEO'yla Kameralara Yakalanan Müdür Kristin Cabot da Görevden Ayrıldı
Kaynak: https://edition.cnn.com/2025/07/24/bu...
ABD merkezli teknoloji şirketi Astronomer’da üst düzey yönetici değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor. Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişme, kısa süre önce CEO Andy Byron’un benzer bir nedenle istifa etmesinin ardından geldi.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Coldplay konserinde CEO ve İnsan Kaynakları Müdürü kameraya yakalanmıştı.
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Andy Byron, bu görüntüler sonrası önce izne çıkarılıp ardından da geçtiğimiz hafta CEO'luk görevinden istifa etmişti.
İnsan kaynaklarından sorumlu üst düzey yönetici (Chief People Officer) Kristin Cabot, görevinden ayrıldı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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