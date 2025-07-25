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İstifalar Peş Peşe Geliyor: CEO'yla Kameralara Yakalanan Müdür Kristin Cabot da Görevden Ayrıldı

İstifalar Peş Peşe Geliyor: CEO'yla Kameralara Yakalanan Müdür Kristin Cabot da Görevden Ayrıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 13:34

ABD merkezli teknoloji şirketi Astronomer’da üst düzey yönetici değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor. Şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu gelişme, kısa süre önce CEO Andy Byron’un benzer bir nedenle istifa etmesinin ardından geldi.

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Kaynak: https://edition.cnn.com/2025/07/24/bu...
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Coldplay konserinde CEO ve İnsan Kaynakları Müdürü kameraya yakalanmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Coldplay konserinde CEO ve İnsan Kaynakları Müdürü kameraya yakalanmıştı.

CEO'nun evli olması ise kamuoyunun ilgisinin epey çekmişti. Akabinde tepkiler hızla yayıldı, tüm dünya bu konuyu konuşmaya başladı.

Andy Byron, bu görüntüler sonrası önce izne çıkarılıp ardından da geçtiğimiz hafta CEO'luk görevinden istifa etmişti.

Andy Byron, bu görüntüler sonrası önce izne çıkarılıp ardından da geçtiğimiz hafta CEO'luk görevinden istifa etmişti.

Şirketin LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada Byron’un herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmadığı, sosyal medyada dolaşan bazı ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti. Ayrıca viral görüntüde yanlış tanımlanan üçüncü bir kişinin kimliğiyle ilgili de düzeltme yapılmıştı.

İnsan kaynaklarından sorumlu üst düzey yönetici (Chief People Officer) Kristin Cabot, görevinden ayrıldı.

İnsan kaynaklarından sorumlu üst düzey yönetici (Chief People Officer) Kristin Cabot, görevinden ayrıldı.

Şirket, Cabot’un istifasını CNN'e doğruladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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