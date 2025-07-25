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40 Bin Liralık "Sahte Diploması" Teslim Edilmedi Diye Şikayet Oluşturan Kullanıcı Tepkilerin Odağında

40 Bin Liralık "Sahte Diploması" Teslim Edilmedi Diye Şikayet Oluşturan Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.07.2025 - 10:54

Sahte diploma temin etmeye çalışırken mağdur olduğunu iddia eden bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Terfi alabilmek için 40 bin TL karşılığında sahte bir lisans diploması satın aldığını belirten kullanıcı, evrakın teslim edilmediğini ve işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kullanıcının pişkin pişkin anlattığı sahte diploma alma teşebbüsü sosyal medyada tepki çekti.

İşte detaylar...

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Ülkemizde her gün farklı bir vakayla karşılaşıyoruz malumunuz...

Ülkemizde her gün farklı bir vakayla karşılaşıyoruz malumunuz...

Özellikle konu eğitim olunca işler daha da karışıyor. İstihdam eksikliği, işsizlik ve niteliksiz üniversiteler derken insanlar zaman zaman ilginç yollara başvurabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Şikayetvar isimli platformda açılan bir başlık da bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi desek yeridir.

Bir kullanıcı, "sahte diploma" başlığının altına yazdığı şeyle gündem oldu.

Bir kullanıcı, "sahte diploma" başlığının altına yazdığı şeyle gündem oldu.

Çalıştığı iş yerinde terfi almak amacıyla sahte lisans diploması aldığını hiç çekinmeden söyleyerek diplomanın kendisine çeşitli sebeplerden dolayı teslim edilmediğini dile getirdi.

'Çalıştığım iş yerinde terfi almak ve mevcut pozisyonumu korumak için gerekli olan lisans diploması başvurusu yaptım. Twitter üzerinden bulduğum 'sahtediplomaa' adlı sayfa ile iletişime geçtim. Diplomamın dijital halini ilettiler ve e-Devlet kaydı için 3 gün beklemem gerektiğini söylediler. Bugün 5. Gün olmasına rağmen diplomam gelmedi. Kendileriyle 40.000 TL karşılığında anlaştık ve 5.000 TL ödeme yaptım. Lütfen, pazartesi günü diplomamı teslim alamazsam işimden olacağım. Gerekirse 100.000 TL dahi ödeyebilirim. Lütfen, diplomamın e-Devlet'te görünmesini sağlayın.'

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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Sahte diploma "şikayetinde" bulunan tek kişi değildi.

Sahte diploma "şikayetinde" bulunan tek kişi değildi.
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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