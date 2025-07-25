40 Bin Liralık "Sahte Diploması" Teslim Edilmedi Diye Şikayet Oluşturan Kullanıcı Tepkilerin Odağında
Sahte diploma temin etmeye çalışırken mağdur olduğunu iddia eden bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Terfi alabilmek için 40 bin TL karşılığında sahte bir lisans diploması satın aldığını belirten kullanıcı, evrakın teslim edilmediğini ve işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kullanıcının pişkin pişkin anlattığı sahte diploma alma teşebbüsü sosyal medyada tepki çekti.
İşte detaylar...
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Ülkemizde her gün farklı bir vakayla karşılaşıyoruz malumunuz...
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Bir kullanıcı, "sahte diploma" başlığının altına yazdığı şeyle gündem oldu.
Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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Sahte diploma "şikayetinde" bulunan tek kişi değildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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