40 Bin Liralık "Sahte Diploması" Teslim Edilmedi Diye Şikayet Oluşturan Kullanıcı Tepkilerin Odağında

Sahte diploma temin etmeye çalışırken mağdur olduğunu iddia eden bir kullanıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Terfi alabilmek için 40 bin TL karşılığında sahte bir lisans diploması satın aldığını belirten kullanıcı, evrakın teslim edilmediğini ve işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kullanıcının pişkin pişkin anlattığı sahte diploma alma teşebbüsü sosyal medyada tepki çekti.

İşte detaylar...