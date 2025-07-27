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9 Çocuk Annesi Kadının Çocukları İçin TikTok'ta Lüks Araba İstemesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

9 Çocuk Annesi Kadının Çocukları İçin TikTok'ta Lüks Araba İstemesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.07.2025 - 12:09

27 yaşındaki Whittney Dawn, dokuz çocuğunu daha rahat taşıyabilmek için sosyal medyada destek çağrısında bulundu. TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gelir elde eden genç anne, bağış istemediğini, yalnızca içeriklerinin izlenip paylaşılmasını talep etti. Hedefi, ailesine uygun büyüklükte bir araç satın alabilmek.

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Henüz 27 yaşında ve 9 çocuk annesi olan Whittney Dawn, sosyal medya üzerinden insanlardan para değil, sadece bir dakika ayırmalarını istiyor.

Henüz 27 yaşında ve 9 çocuk annesi olan Whittney Dawn, sosyal medya üzerinden insanlardan para değil, sadece bir dakika ayırmalarını istiyor.

ABD'de yaşayan genç anne, çocuklarını rahatça taşıyabileceği bir araç alabilmek için TikTok'ta takipçilerinden destek bekliyor.

Whittney, ilk çocuğunu 16 yaşında dünyaya getirdi ve genç yaşta anne olmasına rağmen okulunu tamamlamayı başardı. Bugün, biri ikiz olan 9 çocuğuyla birlikte hayat mücadelesi veren Whittney, mevcut 2004 model aracının yetersiz kaldığını belirtiyor.

Bir TikTok videosunda, “Bu, sosyal medyadan kazandığım parayla kendim ve dokuz çocuğum için daha büyük bir araç alma yolculuğumun 12. günü,” diyen Whittney, şunları ekliyor:

Bir TikTok videosunda, “Bu, sosyal medyadan kazandığım parayla kendim ve dokuz çocuğum için daha büyük bir araç alma yolculuğumun 12. günü,” diyen Whittney, şunları ekliyor:

“Bağış istemiyorum. Sadece videomu bir dakika izleyin, yorum yapın ve paylaşın.”

Bu yöntem sayesinde TikTok Creator Fund’dan yaklaşık 1.000 sterlin kazandığını söyleyen genç anne, hedefi olan 5.000 sterline ulaşabilmek için daha fazla etkileşime ihtiyacı olduğunu belirtti.

TikTok, içerik üreticilerine ödenen ücretlerin görüntülenme sayısı, etkileşim oranı ve içeriklerin topluluk kurallarına uygunluğuna göre hesaplandığını belirtiyor. Dolayısıyla Whittney’in isteği, algoritmanın avantajlarını kullanarak gerçek bir gelir yaratmaya dayanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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