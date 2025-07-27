9 Çocuk Annesi Kadının Çocukları İçin TikTok'ta Lüks Araba İstemesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

“Bağış istemiyorum. Sadece videomu bir dakika izleyin, yorum yapın ve paylaşın.”

Bu yöntem sayesinde TikTok Creator Fund’dan yaklaşık 1.000 sterlin kazandığını söyleyen genç anne, hedefi olan 5.000 sterline ulaşabilmek için daha fazla etkileşime ihtiyacı olduğunu belirtti.

TikTok, içerik üreticilerine ödenen ücretlerin görüntülenme sayısı, etkileşim oranı ve içeriklerin topluluk kurallarına uygunluğuna göre hesaplandığını belirtiyor. Dolayısıyla Whittney’in isteği, algoritmanın avantajlarını kullanarak gerçek bir gelir yaratmaya dayanıyor.