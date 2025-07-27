9 Çocuk Annesi Kadının Çocukları İçin TikTok'ta Lüks Araba İstemesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
27 yaşındaki Whittney Dawn, dokuz çocuğunu daha rahat taşıyabilmek için sosyal medyada destek çağrısında bulundu. TikTok üzerinden paylaştığı videolarla gelir elde eden genç anne, bağış istemediğini, yalnızca içeriklerinin izlenip paylaşılmasını talep etti. Hedefi, ailesine uygun büyüklükte bir araç satın alabilmek.
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Henüz 27 yaşında ve 9 çocuk annesi olan Whittney Dawn, sosyal medya üzerinden insanlardan para değil, sadece bir dakika ayırmalarını istiyor.
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Bir TikTok videosunda, “Bu, sosyal medyadan kazandığım parayla kendim ve dokuz çocuğum için daha büyük bir araç alma yolculuğumun 12. günü,” diyen Whittney, şunları ekliyor:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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