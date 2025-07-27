Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta alışamadığımız ismi X olan Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş? Kimler etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız, başlayalım...
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Şom ağızlı dersek...
Ne eksik ne fazla...
Gurur yapmaya gerek yok, ayağına da kapanırız yeter ki gel.
Bu ne kadar haklı bir isyan.
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Twitter mizahına hakim olanlar anladı.
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Bir de üstüne üstlük unutuyoruz bu şifreleri...
Bi' tık ürkütücü sanki...
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Ya sabır...
Dönecek sohbetin yoruculuğunu düşünebiliyor musunuz?
Çok haklı.
E yani...
Tespit gibi tespit!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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