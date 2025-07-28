Konum Adana: Bir Vatandaş 160 Desibellik Ses Sistemini Denerken Bağımsızlığını İlan Eden Kulaklarıyla Güldürdü

Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, yaklaşık 160 desibellik ses sistemiyle müzik dinleyen bir vatandaşın tepkisiz hali olay oldu. Kulak zarına meydan okuyan o anlar hem şaşırttı hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.
İşte detaylar...
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Gelin, o anları hep birlikle izleyelim...
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Adana yine şaşırtmıyor!
İşte gelen yorumlardan bazıları:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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uçan fil dumbo geldi aklıma :D