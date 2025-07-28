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Konum Adana: Bir Vatandaş 160 Desibellik Ses Sistemini Denerken Bağımsızlığını İlan Eden Kulaklarıyla Güldürdü

Konum Adana: Bir Vatandaş 160 Desibellik Ses Sistemini Denerken Bağımsızlığını İlan Eden Kulaklarıyla Güldürdü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2025 - 18:53

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Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda, yaklaşık 160 desibellik ses sistemiyle müzik dinleyen bir vatandaşın tepkisiz hali olay oldu. Kulak zarına meydan okuyan o anlar hem şaşırttı hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.

İşte detaylar...

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Gelin, o anları hep birlikle izleyelim...

Adana yine şaşırtmıyor!

Adana yine şaşırtmıyor!

Geçtiğimiz saatlerde bir video viral oldu. Yaklaşık 160 desibellik ses sistemini test eden bir vatandaşın kulakları adeta bağımsızlığını ilan etti. Hiçbir şekilde irkilmeden müziğin 'tadını çıkaran' vatandaş gündem oldu. O anlar izleyenleri güldürdü.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com

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👇
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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zyd

uçan fil dumbo geldi aklıma :D