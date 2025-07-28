Keklikler İşine Baksın: Böceklerle Başa Çıkmak İçin Bukalemun Kullanan Vatandaş Güldürdü

Herkesin böceklerle başa çıkma yöntemi farklıdır ama bu vatandaşın çözümü duyanları hem şaşırttı hem güldürdü. Geleneksel yöntemleri bir kenara bırakan şahıs, çevresindeki böcekleri yok etmek için bukalemun kullanarak görenleri güldürdü.
İşte detaylar...
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İsterseniz, o anları hep birlikte izleyelim...
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Bir vatandaş, etrafındaki böcekler kontrol altına alabilmek için epey ilginç bir yöntem kullandı.
Kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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