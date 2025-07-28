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Çatıda Çalışan İşçinin Kafasına Konan Leylek Komik Anlara Sahne Oldu

Çatıda Çalışan İşçinin Kafasına Konan Leylek Komik Anlara Sahne Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2025 - 20:36

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Çorum’da çatıda çalışan bir ustanın başına leyleğin konması sosyal medyada ilgi gördü. Leyleğin sakin tavırlarla işçinin kafasında durması izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. O anlar kısa sürede gündem oldu.

İşte detaylar...

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İşte o anlar:

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da çatıda çalışan ustanın başına leylek kondu.

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da çatıda çalışan ustanın başına leylek kondu.

Leyleğin hiç umursamadan işçinin kafasının üzerinde durması güldürdü. O anlar kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.

Peki kullanıcılar ne demiş?

Peki kullanıcılar ne demiş?
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Buyurun beraber bakalım...

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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