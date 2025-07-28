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Her Şeye Karşı Mesafeliler: En Soğuk 5 Burç!

Her Şeye Karşı Mesafeliler: En Soğuk 5 Burç!

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.07.2025 - 21:37

Bazı burçlar var ki, ne yaparsanız yapın kolay kolay çözülmüyorlar. Duygularını açıkça ifade etmek yerine araya ince bir mesafe koymayı tercih ediyorlar. İşte her şeye karşı temkinli duran, Zodyak’ın en soğuk 5 burcu!

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Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Oğlak burcu, duygularla değil, mantıkla hareket etmeyi tercih eder. Gereksiz samimiyetlerden hoşlanmaz; mesafeli duruşu genellikle disiplinli ve kontrollü yapısının bir sonucudur. Bu burcun soğuk olarak algılanmasının sebebi, duygularını kolay kolay dışa vurmamasıdır.

Kova Burcu

Kova burçları zeki, bağımsız ve özgür ruhludur. Ancak bu bireysellik, zaman zaman onları mesafeli ve ilgisiz gösterebilir. Duygular yerine fikirlerle bağ kurmayı tercih ederler. Bu da onlarla derin bir bağ kurmayı başta zorlaştırabilir.

Akrep Burcu

Dışarıdan bakıldığında gizemli ve kontrollü bir enerji yayan Akrep burçları, kolay kolay kimseye güvenmez. Bu güven eşiğini geçmeden, size karşı mesafeli ve kapalı davranmaları son derece olağandır. Soğuklukları, aslında iç dünyalarını koruma isteğidir.

Yay Burcu

Yay burçları eğlenceli ve sosyal görünse de duygusal yakınlık konusunda oldukça mesafeli olabilirler. Bağımsızlıklarına fazlasıyla düşkündürler; fazla yakın ilişkilerde kısıtlanma hissi onları soğuklaştırabilir. Özellikle bağ kurmakta acele etmeyen biriyle karşı karşıyasınız.

Terazi Burcu

Sosyal ve uyumlu halleriyle bilinseler de Terazi burçları duygularını derinlemesine paylaşmakta tereddüt ederler. Görünürde nazik ve anlayışlı olsalar da, gerçek düşüncelerini gizleme konusunda ustadırlar. Bu da onları tanımayı zorlaştırabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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