Klima Çarpıyor Bahanesiyle Ortamın Tadını Kaçıranlara İki Çift Lafı Olan X Kullanıcıları

Hava sıcaklıkları rekor üstüne rekor kırıyor, bu da yetmezmiş gibi yeni dalgaların da geleceği meteorologlar tarafından sık sık dillendiriliyor. Tabii sıcaklara karşı herkes kendi bütçesi dahilinde bir mücadeleye girişiyor. Bu mücadelenin de en önemli unsuru klimalar. Tabii bazıları da ortamda klimanın çalışmasından pek memnun değil. Çarpıyor, hasta ediyor gibi bazı sebeplerle klimanın çalışmasından rahatsızlıklar dile getiriliyor ama bu görüşe katılmayanlar da var.