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Klima Çarpıyor Bahanesiyle Ortamın Tadını Kaçıranlara İki Çift Lafı Olan X Kullanıcıları

Klima Çarpıyor Bahanesiyle Ortamın Tadını Kaçıranlara İki Çift Lafı Olan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.07.2025 - 14:50

Hava sıcaklıkları rekor üstüne rekor kırıyor, bu da yetmezmiş gibi yeni dalgaların da geleceği meteorologlar tarafından sık sık dillendiriliyor. Tabii sıcaklara karşı herkes kendi bütçesi dahilinde bir mücadeleye girişiyor. Bu mücadelenin de en önemli unsuru klimalar. Tabii bazıları da ortamda klimanın çalışmasından pek memnun değil. Çarpıyor, hasta ediyor gibi bazı sebeplerle klimanın çalışmasından rahatsızlıklar dile getiriliyor ama bu görüşe katılmayanlar da var.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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innerpeace

Düzgün bir inverter klimayı doğru ayarlayıp da çarpılanı görmedim. 18 dereceye ayarlayıp fanı fulleyip altına yatarsanız çarpar tabii :D

mstfgn

40 derece sıcak, gölgede bile nefes alamıyoruz, benim bulunduğum yerde klima çarpıyo diyeni ben çarparım. gerçekten şımarıklık

Roomeo

AKP dir o çarpan 😊 klima degil 😃

Halil Değerli

😆👍👏