Klima Çarpıyor Bahanesiyle Ortamın Tadını Kaçıranlara İki Çift Lafı Olan X Kullanıcıları
Hava sıcaklıkları rekor üstüne rekor kırıyor, bu da yetmezmiş gibi yeni dalgaların da geleceği meteorologlar tarafından sık sık dillendiriliyor. Tabii sıcaklara karşı herkes kendi bütçesi dahilinde bir mücadeleye girişiyor. Bu mücadelenin de en önemli unsuru klimalar. Tabii bazıları da ortamda klimanın çalışmasından pek memnun değil. Çarpıyor, hasta ediyor gibi bazı sebeplerle klimanın çalışmasından rahatsızlıklar dile getiriliyor ama bu görüşe katılmayanlar da var.
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Biz de bu soruna dair kim ne demiş göz atalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Düzgün bir inverter klimayı doğru ayarlayıp da çarpılanı görmedim. 18 dereceye ayarlayıp fanı fulleyip altına yatarsanız çarpar tabii :D
40 derece sıcak, gölgede bile nefes alamıyoruz, benim bulunduğum yerde klima çarpıyo diyeni ben çarparım. gerçekten şımarıklık
AKP dir o çarpan 😊 klima degil 😃
😆👍👏