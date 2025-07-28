Eski Türk Dizilerini Tekrar İzleyenlere Anlam Veremediğini Dile Getiren X Kullanıcısına Yanıtlar Gecikmedi

Eski Türk dizilerinin tadı bi’ başka diyenlerdenseniz, tam size göre bir tartışmayla karşınızdayız. Kimilerimiz eski dizileri her izlediğinde aynı duyguyu yaşıyor, yeniden ağlıyor, yeniden gülüyor. Ancak kimilerimiz de bir diziyi birden fazla kez izlemeye akıl sır erdiremiyor.

@odnsdia adlı X kullanıcısı da dizileri tekrardan izlemeye anlam veremeyenlerdendi ve bir tweet atmasıyla olanlar oldu. Gelin detaylara geçelim…