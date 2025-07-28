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Eski Türk Dizilerini Tekrar İzleyenlere Anlam Veremediğini Dile Getiren X Kullanıcısına Yanıtlar Gecikmedi

Eski Türk Dizilerini Tekrar İzleyenlere Anlam Veremediğini Dile Getiren X Kullanıcısına Yanıtlar Gecikmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
28.07.2025 - 13:17

Eski Türk dizilerinin tadı bi’ başka diyenlerdenseniz, tam size göre bir tartışmayla karşınızdayız. Kimilerimiz eski dizileri her izlediğinde aynı duyguyu yaşıyor, yeniden ağlıyor, yeniden gülüyor. Ancak kimilerimiz de bir diziyi birden fazla kez izlemeye akıl sır erdiremiyor. 

@odnsdia adlı X kullanıcısı da dizileri tekrardan izlemeye anlam veremeyenlerdendi ve bir tweet atmasıyla olanlar oldu. Gelin detaylara geçelim…

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İşte olayları başlatan o tweet 👇

İşte olayları başlatan o tweet 👇
twitter.com

Ve ardından diziseverlerden gelen yorumlar 👇

Ve ardından diziseverlerden gelen yorumlar 👇
twitter.com

Mesela Yalan Dünya’yı en az üç kere izlemek makbuldür. 👇

Mesela Yalan Dünya’yı en az üç kere izlemek makbuldür. 👇
twitter.com

Yıllar boyu özetine doyamadıklarımızdan 👇

Bu liste bambaşka zaten 👇

Bu liste bambaşka zaten 👇
twitter.com
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Ekmek Teknesi fanları da bi’ başka 👇

Ekmek Teknesi fanları da bi’ başka 👇
twitter.com

Adını Feriha Koydum’u belki 10 kez başa saran vardır…

Adını Feriha Koydum’u belki 10 kez başa saran vardır…
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tespit dediğin 👇

Tespit dediğin 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Doğru… 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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