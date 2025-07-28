Eski Türk Dizilerini Tekrar İzleyenlere Anlam Veremediğini Dile Getiren X Kullanıcısına Yanıtlar Gecikmedi
Eski Türk dizilerinin tadı bi’ başka diyenlerdenseniz, tam size göre bir tartışmayla karşınızdayız. Kimilerimiz eski dizileri her izlediğinde aynı duyguyu yaşıyor, yeniden ağlıyor, yeniden gülüyor. Ancak kimilerimiz de bir diziyi birden fazla kez izlemeye akıl sır erdiremiyor.
@odnsdia adlı X kullanıcısı da dizileri tekrardan izlemeye anlam veremeyenlerdendi ve bir tweet atmasıyla olanlar oldu. Gelin detaylara geçelim…
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İşte olayları başlatan o tweet 👇
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Ve ardından diziseverlerden gelen yorumlar 👇
Mesela Yalan Dünya’yı en az üç kere izlemek makbuldür. 👇
Bu liste bambaşka zaten 👇
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Ekmek Teknesi fanları da bi’ başka 👇
Adını Feriha Koydum’u belki 10 kez başa saran vardır…
👇
Tespit dediğin 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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