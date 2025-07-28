Meteorolojinin Yağmur Uyarısının Ardından Diyanet'in Yağmur Duasına Çıkmasına Yorum Yağdı

Eyyamı Batur sıcakları Türkiye’yi kasıp kavuruyor. Ormanlarımızın yangınlarla bir bir yok oluşuna şahit olurken sosyal medyada kullanıcılar alınmayan önlemlere isyan ediyor. Vatandaşlar “Yangın söndürme uçakları nerede?” diye sorarken Diyanet’ten yangınlara karşı yağmur duası geldi.

25 Temmuz Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş namaz öncesi yangınların sönmesi için yağmur duası yaptı. Pek çok kentte ise vatandaşlar müftülük duyurusuyla yağmur duasına çıktı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden 30 Temmuz’dan itibaren kentlere yağış uyarısı vermişti. Vatandaşlar meteorolojinin uyarısının ardından yağmur duasına çıkan Diyanet’e yorum yağdırdı.