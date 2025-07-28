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Meteorolojinin Yağmur Uyarısının Ardından Diyanet'in Yağmur Duasına Çıkmasına Yorum Yağdı

Meteorolojinin Yağmur Uyarısının Ardından Diyanet'in Yağmur Duasına Çıkmasına Yorum Yağdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.07.2025 - 12:03

Eyyamı Batur sıcakları Türkiye’yi kasıp kavuruyor. Ormanlarımızın yangınlarla bir bir yok oluşuna şahit olurken sosyal medyada kullanıcılar alınmayan önlemlere isyan ediyor. Vatandaşlar “Yangın söndürme uçakları nerede?” diye sorarken Diyanet’ten yangınlara karşı yağmur duası geldi.

25 Temmuz Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş namaz öncesi yangınların sönmesi için yağmur duası yaptı. Pek çok kentte ise vatandaşlar müftülük duyurusuyla yağmur duasına çıktı. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden 30 Temmuz’dan itibaren kentlere yağış uyarısı vermişti. Vatandaşlar meteorolojinin uyarısının ardından yağmur duasına çıkan Diyanet’e yorum yağdırdı.

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Ciğerlerimiz yangınlarıyla yok oldu.

Ciğerlerimiz yangınlarıyla yok oldu.

Her yaz aynı manzaraya şahit olan Türkiye, 2025 yazında da aynı şeyleri yeniden yaşadı. Çıkarılmayan dersler bir kez daha ormanları küle çevirdi. Türkiye son günlerde Bursa, Karabük, Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına ağlıyor. Ağaçlar, hayvanlar, doğal yaşam alanları yok olurken sosyal medyada kullanıcılar yetkililere 'Yangın söndürme uçağı alın' çağrısında bulunuyor.

Meteoroloji yağmur uyarısı verdi; Diyanet yağmur duasına çıktı.

Meteoroloji yağmur uyarısı verdi; Diyanet yağmur duasına çıktı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazından önce yağmur duası yaptı. Cuma gününden itibaren ise kentlerde müftülüklerin çağrısıyla vatandaşlar yağmur duasına çıktı ve çıkmaya devam edecek. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden 30 Temmuz itibarıyla pek çok kentte yağışlı havanın olacağını açıklamıştı.

Meteorolojinin hava tahmin haritasına göre 30 Temmuz - 1 Ağustos günleri arasında bazı kentlerde sağanak yağış etkili olacak.

Yağış uyarısına dair detayları burada bulabilirsiniz👇🏻

Meteorolojinin yağmur uyarısının hemen ardından Diyanet'in yağmur duasına çıkmasına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı👇🏻

Meteorolojinin yağmur uyarısının hemen ardından Diyanet'in yağmur duasına çıkmasına sosyal medya kullanıcıları yorum yağdırdı👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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