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Tropikal Gece Ne Demek? Tropikal Gece Etkisi Nedir?

Tropikal Gece Ne Demek? Tropikal Gece Etkisi Nedir?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.07.2025 - 10:55

Türkiye, Temmuz ayının ilk günlerinden bu yana yüksek sıcaklıkla mücadele ediyor. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı ülkede havaların ne zaman serinleyeceği merak edilirken uzmanlar yeni uyarılarda bulundu. Bu kez Türkiye'de 'tropikal gece' yaşanacak. Bu ifadenin ardından tropikal gecenin ne olduğu merak edildi. Tropikal Gece Ne Demek? Tropikal Gece Etkisi Nedir?

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Tropikal Gece Nedir? Tropikal Gece Ne Demek?

Tropikal Gece Nedir? Tropikal Gece Ne Demek?

Türkiye en sıcak günlerini yaşıyor. Art arda sıcaklık rekorları kırılırken bunaltıcı havayla mücadele etmek için klima ve vantilatöre akın edenler de elektrik kullanımı rekorunu kırdı. Son olarak ülkenin sıcak noktası 50.5 derece ile Şırnak Silopi ilçesi oldu. 18 Temmuz’da ise elektrik tüketim rekoru kırılara tarihe geçildi. 

Sıcak havaların ne zaman son bulacağı merak edilirken ‘tropikal gece’ uyarısı geldi. Peki tropikal gece nedir?

Tropikal Gece Nedir? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını belirtti. 

Tropikal Gece Ne Demek?

Tropikal gece, gece boyunca hava sıcaklığının 20°C'nin altına düşmediği durumları ifade ediyor. Özellikle yaz aylarında görülür ve sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde yaygındır.

Meteorolojik bir terimdir. Genellikle yüksek nemle birlikte seyreder.

Tropikal Gece Etkisi Nedir?

Tropikal Gece Etkisi Nedir?

Gece sıcaklıklarının düşmemesi, vücudun dinlenmesini ve serinlemesini zorlaştırır. Uyku kalitesini düşürür, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için risk oluşturabilir.

Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu gibi sıcak ve nemli bölgelerde daha sık yaşanır. Küresel ısınma ve kentleşmenin etkisiyle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde de artık daha sık görülmeye başlandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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