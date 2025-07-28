Tropikal Gece Ne Demek? Tropikal Gece Etkisi Nedir?

Türkiye en sıcak günlerini yaşıyor. Art arda sıcaklık rekorları kırılırken bunaltıcı havayla mücadele etmek için klima ve vantilatöre akın edenler de elektrik kullanımı rekorunu kırdı. Son olarak ülkenin sıcak noktası 50.5 derece ile Şırnak Silopi ilçesi oldu. 18 Temmuz’da ise elektrik tüketim rekoru kırılara tarihe geçildi.

Sıcak havaların ne zaman son bulacağı merak edilirken ‘tropikal gece’ uyarısı geldi. Peki tropikal gece nedir?

Tropikal Gece Nedir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını belirtti.

Tropikal Gece Ne Demek?

Tropikal gece, gece boyunca hava sıcaklığının 20°C'nin altına düşmediği durumları ifade ediyor. Özellikle yaz aylarında görülür ve sıcak hava dalgalarının etkili olduğu dönemlerde yaygındır.

Meteorolojik bir terimdir. Genellikle yüksek nemle birlikte seyreder.