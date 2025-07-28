Tropikal Gece Ne Demek? Tropikal Gece Etkisi Nedir?
Türkiye, Temmuz ayının ilk günlerinden bu yana yüksek sıcaklıkla mücadele ediyor. Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığı ülkede havaların ne zaman serinleyeceği merak edilirken uzmanlar yeni uyarılarda bulundu. Bu kez Türkiye'de 'tropikal gece' yaşanacak. Bu ifadenin ardından tropikal gecenin ne olduğu merak edildi. Tropikal Gece Ne Demek? Tropikal Gece Etkisi Nedir?
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Tropikal Gece Nedir? Tropikal Gece Ne Demek?
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Tropikal Gece Etkisi Nedir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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