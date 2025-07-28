onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sıcaklık Rekoru Kırılabilir: Türkiye Hafta Boyunca “Tropikal Gece”nin Etkisinde Olacak!

Sıcaklık Rekoru Kırılabilir: Türkiye Hafta Boyunca “Tropikal Gece”nin Etkisinde Olacak!

hava durumu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 09:30

Sıcaklıklar, bu hafta da mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Ankara ve İzmir'de yer yer 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 34-35 derecelerde olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta rekor kırılabileceği uyarısında bulundu ve “Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, yapılan son değerlendirmelere göre, yeni haftada da sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirtti. Sıcaklıkların sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 4 ila 8, yurdun diğer kesimlerinde 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceğini anlatan Tekin, sıcak hava dalgasının yaşanacağını söyledi.

Bu hafta yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini bildiren Tekin, 'Yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde dar alanda yağış görülecek. Salı günü Adana çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak geçişleri olacak. Çarşamba günü Doğu Akdeniz, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ çevreleriyle Doğu Karadeniz iç kesimlerinde yağışlar görülecek.' diye konuştu.

Tekin, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde az bulutlu, açık bir havanın etkili olacağını ifade etti.

Gelecek 3 gün boyunca Ankara ve İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını, az bulutlu bir havanın hakim olacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti: 'Sıcaklıklar iki şehirde yer yer 40 dereceyi aşacak. İstanbul'da yarın ve salı günü yağış beklemiyoruz. İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Hava sıcaklığı İstanbul'da 34 ila 35 derecelerde seyredecek.'

Bu hafta yeni sıcaklık rekoru kırılabilir!

Bu hafta yeni sıcaklık rekoru kırılabilir!

Tekin, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekorunun kırıldığını anımsatarak, yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta da rekor kırılabileceği uyarısında bulundu. Gece sıcaklıklarının 20 derece ve üzerinde seyrettiği zamanlarda tropikal gece yaşandığını aktaran Tekin, 'Ülkemizin iç, güney ve batı kesimlerinde gece sıcaklıkları oldukça yüksek, yer yer 30 dereceye yaklaşmış durumda. Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz.' ifadesini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
11
4
3
3
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın