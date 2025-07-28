Sıcaklık Rekoru Kırılabilir: Türkiye Hafta Boyunca “Tropikal Gece”nin Etkisinde Olacak!
Sıcaklıklar, bu hafta da mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Ankara ve İzmir'de yer yer 40 dereceyi aşacak sıcaklıklar, İstanbul'da 34-35 derecelerde olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin yüksek sıcaklıklar nedeniyle bu hafta rekor kırılabileceği uyarısında bulundu ve “Yurt genelinde bugünlerde tropikal gece yaşıyoruz” dedi.
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle yurt genelinde bu hafta "tropikal gece" yaşanacak.
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Bu hafta yeni sıcaklık rekoru kırılabilir!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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