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Bursa'nın Yangınlardan Önceki ve Sonraki Halini Paylaşan Kullanıcının Videosu Yüreklerimizi Parçaladı!

Bursa'nın Yangınlardan Önceki ve Sonraki Halini Paylaşan Kullanıcının Videosu Yüreklerimizi Parçaladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 10:33

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Sosyal medyada TikTok/o7.alperenn kullanıcı isimli biri, Bursa'da günlerdir yaşanan yangınlardan önce ve sonra şehrin nasıl göründüğü bir video paylaştı. Bursa'nın yemyeşil görüntüsünün yangınlar sonrasındaki karanlık hale gelmesi videoyu izleyen herkesi duygulandırdı.

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İşte Bursa'nın yangınlardan önceki ve sonraki hali...

o7.alperenn isimli bir TikTok kullanıcısının paylaştığı "Yangından önceki Bursa ve Yangından sonraki Bursa" videosu adeta içimizi parçaladı.

o7.alperenn isimli bir TikTok kullanıcısının paylaştığı "Yangından önceki Bursa ve Yangından sonraki Bursa" videosu adeta içimizi parçaladı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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