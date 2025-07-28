Tabelalar Asıldı: Aliyev Ailesinden Bodrum’da 500 Milyon Euro’luk Ortalık
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/aliyev-ailes...
Azerbaycanlı Pasha Holding, Bodrum Mandarin Oriental’e ortaklık için 500 milyon Euro yatırdı. Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; Holding’in ortakları arasında Aliyev ailesinin de bulunduğu belirtildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mandarin Oriental Bodrum’a, Azerbeycan’ın dünyaca ünlü grubu Pasha Holding ortak oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aliyev ailesinin kızları Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın