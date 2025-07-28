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Tabelalar Asıldı: Aliyev Ailesinden Bodrum’da 500 Milyon Euro’luk Ortalık

Tabelalar Asıldı: Aliyev Ailesinden Bodrum’da 500 Milyon Euro’luk Ortalık

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.07.2025 - 10:11

Azerbaycanlı Pasha Holding, Bodrum Mandarin Oriental’e ortaklık için 500 milyon Euro yatırdı. Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; Holding’in ortakları arasında Aliyev ailesinin de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/aliyev-ailes...
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Mandarin Oriental Bodrum’a, Azerbeycan’ın dünyaca ünlü grubu Pasha Holding ortak oldu.

Mandarin Oriental Bodrum’a, Azerbeycan’ın dünyaca ünlü grubu Pasha Holding ortak oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 11 yıl önce 650 milyon Euro’luk yatırımla inşaa edilen ve Uzakdoğu kökenli lüks otel zinciri Mandarin Oriental’ın Türkiye’deki ilk oteli olan Mandarin Oriental Bodrum’a ortak olan Azerbeycanlı Pasha Holding’in büyük ortakları Aliyev’in kızları Leyla ve Arzu Aliyeva. 

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; Pasha Holding yaklaşık 500 milyon Euro yatırarak Bodrum Mandarin Oriental’in yüzde 50’sine ortak oldu.

Astaş Holding’in yatırımcısı olduğu 132 konaklama ünitesine sahip Bodrum’daki otel projesinin inşaatına Eylül 2011’de başlandı. Proje, 7 Temmuz 2014’te açıldı.

Aliyev ailesinin kızları Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva 👇

Aliyev ailesinin kızları Leyla Aliyeva ve Arzu Aliyeva 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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